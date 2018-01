Türkiye Kart nedir, nereden alınır, nasıl kullanılır, nerelerde kullanılacak?

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM TANITTI

Can Hakman

şubelerinden alınacak, ulaşımda kullanılacak ayrıca her türlü kredi kartı işlemi de yapılabilecek.Vatandaşlar üzerinde isimleri bulunan kart ile Türkiye genelinde metro, otobüse, vapur ve metrobüse binebilecek.’ sadece ulaşımda değil her türlü finansal işlemde de kullanılabilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonu ile para transferi yapabilecek. Türkiye kart ile para transferinin yanı sıra alışveriş de yapılabilecek.Kartlar tüm’lerde,’larda ve e-ticarette geçerli olacak., müze ve milli parklarda da kullanılabilecek.Vatandaşa ön ödemeli veya debit özellikli (kartın bağlı olduğu hesapta belli tutarda para tutulması)seçenekleri sunulacak., tüm kartlar için satış ve dolum merkezi olacak.4.600noktasından temin edilecek.ın konuşmasından satır başları şöyle;Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıpları önleyecek. Ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.Bu işleri yaparken altyapıyı geliştirmek çok önemli, bilişim yollarını daha da genişletmek ve burada verilecek hizmetleri daha hızlı ve daha kolay şekilde yapma ihtiyacı var. Türkiye'de hala nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor.Bu ortak platformda, parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kart ile iş yapar ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş, sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. İster İstanbul'da Konya'da, Kars'ta her türlü toplu taşımada bu kart ile yararlanacaksınız.Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza oğlunuza, memleketteki dostunuza tek bir işlem ile havale yapıp, para göndereceksiniz. Bu işleri en ucuz şekilde arada komisyonlar olmadan yapacaksınız. Çok büyük faydaları var. Emeği geçen, akıl teri, alınteri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.Sunumunu yaptığımız Türkiye Ortak Platformu'nun milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu işin yapımında önderlik yapan Ulaştırma Bakanımız ve ekibine, PTT Genel Müdürlüğümüze, Denizbank'a, Vakıf Katılım'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun.Bu senenin ortalarında, Temmuz'dan itibaren okullar kapandıktan sonra bu kartlar piyasaya verilmeye başlanacak.