Türkiye kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'da



MUHABİRİN FOTOĞRAF MAKİNESİNİ ALDI



"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE HAYRET EDECEĞİM"



"ÖLENE KADAR HAYATIMIZI KAPSAYAN BİR İŞTİR"

Gizem Yetil

'unilçesindeki'nde incelemelerde bulundu.Burdur'daki programlarını tamamlayan Kurtulmuş, eşiileni gezerek, yağmur altında, buradaki tarihi yapıları inceledi.Yanındaki foto muhabirinin fotoğraf makinesini alan Kurtulmuş, Sagalassos'u fotoğrafladı, kendisini izleyen basın mensuplarıyla da öz çekim yaptı.Daha sonra Bucak ilçesinde düzenlenen "Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi"nin açılış törenine katılan Bakan Kurtulmuş, "Beyaz Güvercin" belgeselinin sunumuyla başlayan etkinlikte, bazı katılımcıların duygulandığı görüldü.Burada konuşma yapan Kurtulmuş, bu anlamlı projenin ramazan ayına kadar devam edeceğini söyledi.Projeyi yakından takip edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bakanlık olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret edeceğim. Güzel bir proje ortaya konuluyor. Çocuklarımızın önünü açmak, imkan tanımak, kendi kabiliyetlerini gösterebileceği zeminler hazırlamak gerekiyor." dedi.Kurtulmuş, bilmenin ve okumanın birbirine yakın iki kelime olduğunu, ikisinin de çok sık kullanıldığını ifade etti.Milletin, okuma imkanı bulmamış olanların bile okumaya gayret ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:"Türkiye kitabın az olduğu bir ülke değildir. 2017 yılı itibarıyla Türkiye'de elektronik barkodla 60 bin 335 kitap basılmış, diğerleriyle beraber 65 bin çeşit kitap basılmıştır. Sayı olarak belki çok dilediğimiz noktada değil ama kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'da olan bir ülkeyiz. Bu anlamda oldukça kitap çeşitliliğimiz var. Daha fazla okunmasını sağlayacak kampanyalara ihtiyacımız var. Nefes almak gibi, yemek yemek gibi ana eylemlerden biri bilmek eylemidir. Bilmek soyut değildir, bir eylemdir, iştir. Çocukluğumuzdan ölene kadar hayatımızı kapsayan bir iştir."Kurtulmuş, dünyayı bilmenin, hayatın bir parçası olduğunu, bu kavramı içselleştirerek, hayatın esas teması olarak görmek gerektiğini kaydetti."İyi okumak sizin hayal dünyanızı geliştirecek, en iyi öğretmen olacaktır." diyen Kurtulmuş, öğrencilere bazı önerilerde bulundu.Kurtulmuş, konuşmasının ardından projeye destek verenlere ve programa katılan yazarlara teşekkür plaketi verdi.