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Türkiye Kupası: Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Bu tarihi maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Türkiye Kupası: Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman?" diye aratmaya başladı. İşte maç hakkındaki detaylar...
 

Türkiye Kupası: Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kupadan saf dışı bırakan Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Futbolseveler özelikle iki takımın taraftarı, maçı heyecanla bekliyor. Muhteşem bir futbol müsabakasına sahne olması beklenen Fenerbahçe Akhisarspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Geçen hafta Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Fenerbahçe Akhisarspor maçının oynayacağı tarihi değiştirip 10 Mayıs Perşembe gününe aldı. Karışlaşmanın 20.30'da başlayacağı duyurulu. Öte yandan Fenerbahçe Akhisarspor mücadelesi ATV'den naklen yayınlanacak.

HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı Diyarbakır'da oynanacak. İki takım kupa mücadelesini Diyarbakır Yeni Stadı'nda verecek. TFF kupa finalinin Diyarbakır'da oynanmasındaki amacı ise ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek olarak gösterdi.








 


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