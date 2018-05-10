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Türkiye Kupası Finali ne zaman? Fenerbahçe Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı bu akşam Diyarbakır'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olması beklenirken tüm furbolseveler, karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağını merak ediyorlar.
 

Türkiye Kupası Finali ne zaman? Fenerbahçe Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Türkiye Kupası Finali bu akşam oynanacak. Yarı finalde Beşiktaş'ı geçen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor finalde kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında iddalı olan Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı evine götürmek için elinden geleni sahaya yansıtacak. Öte yandan Akhisarspor bir yandan ligde tutunmak isterken bir yandan da Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı istiyor. 

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Geçen hafta Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Fenerbahçe Akhisarspor maçının oynayacağı tarihi değiştirip 10 Mayıs Perşembe gününe aldı. Karışlaşmanın 20.30'da başlayacağı duyurulu. Öte yandan Fenerbahçe Akhisarspor mücadelesi ATV'den naklen yayınlanacak.

HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı Diyarbakır'da oynanacak. İki takım kupa mücadelesini Diyarbakır Yeni Stadı'nda verecek. TFF kupa finalinin Diyarbakır'da oynanmasındaki amacı ise ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek olarak gösterdi.


 

 


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