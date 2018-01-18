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Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımların belli olmasından sonra kura çekimi 19 Ocak Cuma günü saat 15:00'te yapılacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Akhisarspor seri başı olurken Gençlerbirliği, Konyaspor, Kayserispor ve Giresunspor seri başı olmayan takımlar. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu


SERİ BAŞI TAKIMLAR

▪Beşiktaş
▪Fenerbahçe
▪Galatasaray
▪Akhisarspor
 

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

▪Gençlerbirliği
▪A.Konyaspor
▪Kayserispor
▪Giresunspor
 
 


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