

SERİ BAŞI TAKIMLAR

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımların belli olmasından sonra kura çekimi 19 Ocak Cuma günü saat 15:00'te yapılacak.Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Akhisarspor seri başı olurken Gençlerbirliği, Konyaspor, Kayserispor ve Giresunspor seri başı olmayan takımlar. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu▪Beşiktaş▪Fenerbahçe▪Galatasaray▪Akhisarspor▪Gençlerbirliği▪A.Konyaspor▪Kayserispor▪Giresunspor