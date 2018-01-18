Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımların belli olmasından sonra kura çekimi 19 Ocak Cuma günü saat 15:00'te yapılacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Akhisarspor seri başı olurken Gençlerbirliği, Konyaspor, Kayserispor ve Giresunspor seri başı olmayan takımlar. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu
SERİ BAŞI TAKIMLAR
▪Beşiktaş
▪Fenerbahçe
▪Galatasaray
▪Akhisarspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
▪Gençlerbirliği
▪A.Konyaspor
▪Kayserispor
▪Giresunspor
Haber Merkezi