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Türkiye kuru üzüm üretiminde dünyada birinci

Türkiye, 270 bin ton üretim ve 230 bin ton ihracat ortalaması ile dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve ihracatında birinci sırada yer alıyor

Türkiye kuru üzüm üretiminde dünyada birinci
1939 yılında kurulan Ege İhracatçılar Birliği, 300'ün üzerinde üyeye sahip ve Türkiye geneli kuru üzüm ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor.


İKİNCİ SIRADA ABD


Birliğin hazırladığı nota göre, geçen on yıllık rakamlar incelendiğinde, Türkiye, 270 bin ton üretim ve 230 bin ton ihracat ortalaması ile dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve ihracatında birinci sırada yer alıyor.

Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ilk sırayı yüzde 27'lik pay ile alan Türkiye'yi yüzde 24 ile ABD, yüzde 15 ile Çin, yüzde 11 ile Hindistan, yüzde 7 ile İran, yüzde 4'lük oranlarla Özbekistan, Yunanistan ve Güney Afrika izliyor.


110 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR


Türkiye'de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85-90'ı ihraç ediliyor. Dünya genelinde 110 farklı ülkeye ihracat yapılıyor. En çok ihracat yapılan ülkelerin ilk sıralarında İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Avusturya, Kanada, Belçika, İspanya, Polonya yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 80-85 payla ihracatta birinci sırada bulunuyor.

AA


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