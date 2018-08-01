Türkiye Ligi geldi, PES 2019 fiyatı arttı

Uzun bir süredir Türkçe dil desteğine sahip olan PES serisinde, Türkiye Süper Ligi lisanslı bir şekilde bulunmuyordu. Genel itibariyle geçtiğimiz sene çıkan PES oyunlarında 3 ya da 4 Türk takımı yer alıyordu. Bu sene çıkacak olan PES 2019 ise 18 Süper Lig takımını da lisanslı olarak bünyesinde barındıracak.

PES serisine Türkiye Ligi’nin gelmesini uzun yıllardır bekliyorduk. Bilindiği üzere FIFA serisinde Türkiye Süper Ligi, uzun süredir lisanslı bir şekilde yer alıyordu. Nitelim bu sene çıkacak olan PES 2019’da da Türkiye Süper Ligi lisanlı olarak yer alacak.

Konami geçtiğimiz gün bu konu hakkında bir paylaşım yaparak, TSL’nin PES 2019’da lisanslı bir şekilde yer alacağını doğrulamıştı.

Bu duyurunun akabinde, PES 19’un Türkiye fiyatına zam yapıldı. Konami,oyunu ilk duyurduğunda standart versiyonu 179TL’den, David Beckham Edition’u 209TL’den, Legend Edition’u ise 239TL’den satışa sunmuştu.

Yapılan zamlar sonrası oyunun standart sürümü bile 259TL’den satılmaya başlandı. David Beckham Edition 299TL, Legend Edition fiyatı ise 349TL’ye yükseldi.

30 AĞUSTOS'TA SATIŞTA!

Bu arada mevcut zamların sadece PS Store üzerinde geçerli olduğunu hatırlatalım. Henüz oyunun Steam ve Xbox versiyonları zamlanmış değil. Fakat onlar da bugün yarın zamlanacaktır.

Dip not olarak hatırlatalım. Türkiye Süper Lig’in de yer aldığı PES 19, 30 Ağustos’ta satışa sunulacak.

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