Türkiye mesai saatleriyle dünya birincisi

Medya takip kuruluşu Ajans Press, ülkelerin çalışma oranlarını ve buna karşılık kazandıkları para üzerine yapılan araştırmayı inceledi.

Ajans Press’in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerinden ve yazılı basına yansıyan haberlerden derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki çalışanların haftada ortalama 47,9 saat mesai yaparken, fazla çalışma saatleriyle dünyada birinci sırada yer aldığı görüldü.

KOLOMBİYA BİRİNCİLİĞİ TÜRKİYE İLE PAYLAŞTI

Kolombiya haftada 47,9 saat mesaisiyle Türkiye’yi zirvede yalnız bırakmazken, Meksika 45,2 saat çalışma ile onları takip etti. Kosta Rikalılar ise 44,9 saat çalışarak listenin dördüncü sırasında yer aldı.

SON SIRADA HOLLANDA VAR: 29,1 SAAT

Haftada 47,9 saatten fazla çalışan Türkiye’ye karşın, Hollanda haftada 29,1 saat çalışarak listenin son sırasında yer aldı. Hollanda’yı 32,1 saatle Danimarka, 34 saat ile de Norveç ve İsviçre izledi. Böylelikle haftada 40 saati bulmayan Avrupa’daki çalışma saatleriyle Türkiye’nin çalışma saatleri kıyaslandığında bir hayli fark olduğu gözlendi.

DAHA AZ ÇALIŞIP DAHA ÇOK KAZANIYORLAR

Buna karşın, çalışma saatleri çok daha az olan Avrupalıların, Türklerden daha iyi ücret aldığı görüldü. Bu istatistiğe bir tek Polonya’nın uymadığı saptanırken, haftada 39,9 çalışan ülkenin diğer yerlere oranla çok düşük kazanç elde ettiği belirlendi.

HER 5 ÇALIŞANDAN 1'İ HAFTADA 60 SAATTEN FAZLA ÇALIŞIYOR

Elde edilen veriler neticesinde, Türkiye’de her beş çalışandan birinin de haftalık 60 saatten fazla mesai ile ağır çalışma şartları içinde olduğu görüldü.

Bu sebeple, haftada 60 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 20,9’u bulurken, Türkiye OECD ülkeleri arasında en fazla çalışma oranıyla yine lider konumda oldu.

Türkiye’deki ağır çalışma saatlerine karşın, İngiltere çalışanlarının sadece yüzde 5’inin haftada 60 saatten fazla çalıştığı tespit edildi.



