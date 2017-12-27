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Türkiye MR çekiminde dünya birincisi

Yapılan araştırmalara göre Türkiye manyetik rezonans (MR) görüntüleme uygulamasında dünyada birinci, bilgisayarlı tomografide ise sekizinci sırada yer alıyor

27 Aralık 2017, Çarşamba 10:27
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi
Medya takip kuruluşu PRNet, Türkiye'nin sağlık haritasıyla ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. PRNet´in OECD´nin son verilerinden ve medyada gerçekleştirdiği incelemelerden elde ettiği bilgilere göre Türkiye manyetik rezonans (MR) uygulamasında dünya genelinde birinci, bilgisayarlı tomografi (BT) uygulamasında ise dünyada sekizinci sırada bulunuyor. Türkiye'de yılda bin kişiden 143'üne MR çekimi yapılırken bu rakamı binde 114'le Almanya, 110 çekimle İngiltere, 96 çekimle Fransa takip etti. En az MR ise binde 15'le Şili'de çekildi.

ANTİBİYOTİK VE SEZARYEN DOĞUM KONUŞULDU

Ajans Press´in medya verilerini incelediği araştırmada, 2016 yılında sağlık  konulu 504 bin 341 yansıma tespit edilirken bu rakam 2017´de 600 bin´in üzerine çıktı. Son iki yıl içerisinde sağlık harcamaları 10 bin'in üzerinde habere konu olurken, son yıllarda gözde hale gelen sağlık turizmi 43 bin 319 haberle medyada adından söz ettirdi. MR'da dünya birinciliğinin yanında Türkiye antibiyotik kullanımı ve sezeryanla doğumda da liderliği göğüslerken bu başlıklar da medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

 
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