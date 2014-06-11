SERKUT BOZKURT



serkut.bozkurt@posta.com.tr

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Irak Savaşı'nın ilk yıllarında kurulan ve 2004 yılında El Kaide'ye bağlılığını ilan eden grup, bir süre sonra Irak El-Kaide'si adını aldı. Grup Sünni bölgelerde etkili. Hedefi Irak ve Suriye'de Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde halifeliği kurmak. IŞİD binlerce sivil Iraklı, Irak hükümet üyeleri ve onların uluslararası müttefiklerinin ölümlerinden sorumlu tutuluyor. 2012 yılında Esad rejimine başlayan isyan sonrası üye sayısını iki katına çıkardı.

EL KAİDE'NİN DÜŞMANI OLDU

2013 yılında El-Cezire'ye sızdırılan bir mektup ve ses kaydıyla El-Kaide lideri Aymen el Zevahiri bu grubun Suriye kanadını tasfiye ettiğini açıkladı. IŞİD emiri Ebu Bekir Bağdadi bu tasfiye kararını kabul etmedi. El Kaide Suriye'de gücü paylaşmak istememesine rağmen IŞİD Nisan 2013'te Suriye'nin kuzeyinde (Türkiye sınırı) hızlı bir şekilde askeri güç kazanmaya başladı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ TEHDİDİ

IŞİD Suriye'deki en güçlü ve yine radikal El Nusra'nın da kendisine bağlı olduğunu ilan etti. Türkiye'yi de Süleyman Şah Türbesi konusunda tehdit eden IŞİD, şiddet ve infazları fazla olduğu için de El Kaide ve El Nusra tarafından benimsenmiyor.

4 CEPHEYE SAVAŞ AÇTI



IŞİD, Şii nefreti ve Müslümanları öldürmesi yüzünden diğer örgütler tarafından tecrit edildi. IŞİD hem Sünni radikal gruplar, hem Şiiler tarafından nefret edilen bir örgüt haline geldi. Ayrıca PKK'nın Suriye'deki kolu ile de savaşıyor. 4 cepheye savaş açan bu örgüt, kanlı infazlarını YouTube üzerinden yayınlıyor. IŞİD'in Esad rejimi ile iş birliği yaptığı iddiaları da var.

TÜRKİYE NEDEN HEDEF?

IŞİD'e en ağır darbeyi yakın tarihte TSK vurmuştu. Posta gazetesinin manşetten verdiği haberde Mehmetçik, Türkmenleri korkutmak için havadan ve obüslerle IŞİD'e harekât düzenlemişti.

IŞİD, Nisan ayında da Türkiye'yi Süleyman Şah Türbesi konusunda tehdit etmişti. Türkiye'yi kışkırtmak için bu yöntemleri deneyen IŞİD, Ankara'nın kendisini muhatap almasını istiyor.

IRAK'TA KİM DESTEK VERİYOR?

IŞİD ocak ayında Irak'ın Anbar vilayetinde isyan başlattı. Aylardır Felluce ve Ramadi'nin denetimini elinde tutuyor. Irak ordusu her iki kentten örgütü atmayı başaramadı. Maliki yönetimine muhalif Sünni aşiretler IŞİD'e önemli destek veriyor.





