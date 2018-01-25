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Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi ne?

Zeytin Dalı Harekatı'nda 6. gün. Türkiye başarılı bir şekilde Afrin'e harekatı sürdürüyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefini yazdı...

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi ne?
Türkiye'nin başlattığı Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' 6. gününde. Harekat başarıyla devam ediyor. Peki, Türkiye'nin bundan sonraki hedefi neresi olacak? Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin bir sonraki hedefini yazdı ve ekledi: Hiç de uzak değil

İşte o yazı:

AFRİN’in PKK/ PYD teröristlerinden temizlenmesine yönelik “Zeytin Dalı Operasyonu” beklendiği üzere başarıyla devam ediyor.

Uluslararası kamuoyundan en azından devletler düzeyinde “şimdilik” kaydıyla da olsa “çatlak ses” yükselmiyor.

Belli ki meselenin diplomasi ayağı başarıyla yürütülmüş.

İlerleyen aşamalarda mutlaka “Durun” demeye başlayanlar olacaktır ama “Uçaklarınızı vururuz” diyen Suriye bile Rusya’nın telkiniyle “sakin” bir bekleyiş içinde.

İran etkisindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği yani Talabani’nin partisi dışında PKK’ya destek öneren de yok.

Hiç değilse açıkça öneren yok.

Güvenilir askeri ve sivil uzmanlardan aldığım bilgiye göre, bu “diplomatik başarı” her an yeni bir “meyve” verebilir.

O meyvenin adı da “Münbiç”.

Biliyorsunuz, Afrin’deki PKK/ PYD teröristleri, Rusya’nın himayesi altındaydı, ama Rusya Türkiye’nin talebi üzerine bu operasyona “kayıtsız” kalmayı tercih etti, hatta Türkiye lehinde açıklamalar yaptı.

Münbiç ise biraz farklı.

Münbiç’teki terörist gruplar, ABD şemsiyesi altında ve ABD’yle işbirliği içinde.

ABD, Afrin’deki harekâtımıza, “Orası bizimle ilgili bir bölge değil, ne yaparsanız yapın” dedi ama Münbiç’te taraf.

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye göre, Türkiye, Münbiç’e yapılacak bir operasyon konusunda ABD ile hemen hemen anlaşmış durumda.

Buna göre ABD, Münbiç’te Türkiye’ye güvenli bir bölge bırakma konusuna olumlu yaklaşmaya başlamış.

Bunun neticesi olarak da bir kolordumuz, Münbiç’e operasyon için gerekli konumu şimdiden almış.

Yani artık Münbiç için de “Bir gece ansızın gelebiliriz” mottosu geçerli.


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