Türkiye'nin dört bir yanında fırtına alarmı

SAATTE 90 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

Nazlı Erdol

tarafından yapılan son değerlendirmelere göreve Batı ve Orta'de kuvvetliuyarısı yapıldı. Yapılan değerlendrimelerde Doğu Karadeniz'de rüzgârın bugün (salı) öğleden sonra kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.'da rüzgarın yarın (çarşamba) öğleden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu () yönlerden 5 ila 7 yer yer 8 (40-60 yer yer 75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerinde etkisin kaybetmesi tahmin ediliyor.Ege'de rüzgarın yarın (çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına, güneyinde 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın'de perşembe günü sabah saatlerinden itibaren,'de cuma 26 Ocak günü ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.'de rüzgarın yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) perşembe günügünü sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günüakşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.Orta Akdeniz'de rüzgarın perşembe günüsabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü 26 Ocak Cuma günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.