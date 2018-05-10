"Türkiye'nin ekonomi politikalarını model alıyoruz"



"BEGOVİÇ İLE ERDOĞAN AYNI MÜCADELEYİ VERDİ"

Can Hakman

Began Muhic, "Cumhurbaşkanımız Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik politikalarını takip ederek Bosna Hersek ekonomisini gelişmiş ülkeler arasına sokmaya çalışıyor. Türkiye siyasetini model alarak geliştirmeye çalıştığımız ekonomimizle adım adım AB'ye girme yolundayız." dedi.'nce'nin de desteğiyle düzenlenen "u,Konferans Salonu'nda başladı.Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, Bosna Hersek tarihi araştırmalarının yetersiz kalmasından dolayı komşu ülkelerin bunu yaptığını, hukuki sürekliliği ve toprak bütünlüğü olan bir devlet olmasına rağmen tarih boyunca yok sayıldığını söyledi.Muhic, Bosna Hersek'in 1995 yılına kadar çok ağır tarihi şartlardan geçtiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin bağımsızlığı nasıl Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmişse Aliya İzzetbegoviç de Bosna Hersek'in bağımsızlığı için aynı anlama gelir." dedi.Daha önce katıldığı bir etkinlikte iki fotoğraf gördüğünü anlatan Muhic, "Atatürk ve İzzetbegoviç yan yanaydı. 'Eğer Mustafa Kemal olmasaydı batılı işgalciler Türkiye'den bertaraf edilemezdi. Aynı şekilde İzzetbegoviç olmasaydı Bosna Hersek diye bir devlet de olamazdı.' Bu cümleyi ABD'li diplomat Richard Holbrooke, Dayton Anlaşması sırasında söylemişti." ifadelerini kullandı.Muhic, Bosna Hersek yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını takip ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik politikalarını takip ederek Bosna Hersek ekonomisini gelişmiş ülkeler arasına sokmaya çalışıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte dünyada ekonomisi gelişmiş 10 ülke arasında girdi. Bu bizim için de model olacak bir politika. Türkiye siyasetini model alarak geliştirmeye çalıştığımız ekonomimizle adım adım AB'ye girme yolundayız." İfadelerini kullandı.Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak böyle bir sempozyum düzenleyerek tarihe not düştüklerini söyledi.Sempozyum kapsamında bugünden geleceğe bir mesaj taşıyacaklarını vurgulayan Usta, "Bosna Hersek kültürünü ve Bosna Hersek'in kurucusu Begoviç'i anmak ve onun mirasını gelecek nesillere taşımak çok anlam ifade ediyor. Bosna Hersek ile ilgili bir salon toplantısında Aliya İzzetbegoviç'in ismi zikredildiğinde o salondaki coşkunun, aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adı zikredildiğinde de yaşandığını gözlemlemiştik. Bu da hissiyatımızın ortak olduğunu gösteriyor. Bosna halkının da cumhurbaşkanımıza sevgisini görmüş olduk." diye konuştu.Usta, Aliya İzzetbegoviç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak noktaları oluğuna dikkati çekerek, "Begoviç'in ülkesinin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiştir. Begoviç ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan milleti için aynı iradeyi göstermiştir." dedi.İki gün sürecek sempozyumda, "Bosna Hersek: Tarih, Kültür, ve Sanat", "Bosna Hersek'in Yakın Tarihi", "Uluslararası Hukuk Bağlamında Bosna Hersek" ve Aliya "İzzetbegoviç'in Şahsiyeti, Eserleri ve Fikirleri" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.