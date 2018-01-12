Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

EURO 2024 ADAYLIK BAŞVURUSUNDA 9 ŞEHİRDEN BİRİ

"ULUSLARARASI TURNUVALARA HER ZAMAN HAZIR"

EURO 2024'E ADAY ŞEHİRLER

Gizem Yetil

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Zülfikaroğlu, fikir alışverişinde bulunduğu Vali Yavuz'a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti. Yavuz ise Zülfikaroğlu'na gümüş telkari işlemeli kahve fincanı armağan etti.Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, Trabzon'un, Türkiye'nin EURO 2024 adaylık başvurusunda yer alan 9 şehirden biri olması dolayısıyla mutluluk duyduklarını belirtti.Karadeniz Oyunları ve 2011 Gençlik Olimpiyatları'nın yapıldığı Trabzon'un, spor tesisleri altyapısı bakımından uluslararası turnuvalara her zaman hazır olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:"EURO 2024 adaylık sürecinde reklam, tanıtım, güvenlik ve konaklama konularında üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ev sahipliğini kazanmamız durumunda şampiyonanın ekonomimize ve tanıtımımıza katkısı da yüksek olacaktır."Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği şehirler listesi şöyle: İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Trabzon ve Ankara.