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Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) adaylık sürecinde reklam, tanıtım, güvenlik ve konaklama konularında üzerlerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Zülfikaroğlu, fikir alışverişinde bulunduğu Vali Yavuz'a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti. Yavuz ise Zülfikaroğlu'na gümüş telkari işlemeli kahve fincanı armağan etti.
 

EURO 2024 ADAYLIK BAŞVURUSUNDA 9 ŞEHİRDEN BİRİ


Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, Trabzon'un, Türkiye'nin EURO 2024 adaylık başvurusunda yer alan 9 şehirden biri olması dolayısıyla mutluluk duyduklarını belirtti.


 

"ULUSLARARASI TURNUVALARA HER ZAMAN HAZIR"


Karadeniz Oyunları ve 2011 Gençlik Olimpiyatları'nın yapıldığı Trabzon'un, spor tesisleri altyapısı bakımından uluslararası turnuvalara her zaman hazır olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"EURO 2024 adaylık sürecinde reklam, tanıtım, güvenlik ve konaklama konularında üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ev sahipliğini kazanmamız durumunda şampiyonanın ekonomimize ve tanıtımımıza katkısı da yüksek olacaktır."
 

EURO 2024'E ADAY ŞEHİRLER


Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği şehirler listesi şöyle: İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Trabzon ve Ankara.

 
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