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Türkiye'nin ilk ve tek dijital yurt dışı eğitim fuarı başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek dijital yurt dışı eğitim fuarı olan Amerika’da Eğitim Fuarı; ABD Büyükelçiliği, ABD resmi uluslararası eğitim kuruluşu Education USA ve Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu iş birliğiyle 16 Ocak 2018 Salı günü gerçekleşecek

15 Ocak 2018, Pazartesi 14:56
Türkiye'nin ilk ve tek dijital yurt dışı eğitim fuarı başlıyor
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde yapılacak olan fuar, ABD İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Barbara Thomas ve Bahçeşehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın katılacağı açılış seremonisi ile saat 15.30’da başlayacak.

VİZE SORULARINI ABD KONSOLOSLUĞU YETKİLİLERİ CEVAPLAYACAK

Fuarda katılımcılar, ABD’deki dil okulları ve üniversite yetkilileri ile video konferans üzerinden birebir görüşme yapma olanağı bulacaklar. Ayrıca düzenlenecek seminerlerde Fulbright ve ABD Konsolosluğu yetkililerinden Amerika’da eğitim, yaşam ve vize konularında sorularına yanıt alabilecekler.

TEKNOLOJİ PANELİ GERÇEKLEŞECEK

Fuar esnasında gerçekleşecek Karma Gerçeklik ve Yapay Zeka panelinde öğrenciler IBM Türk Kognitif Teknik Lideri Kıvanç Uslu, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç ve VR-Masters Genel Müdürü Ali Hantal’ın görüşlerini dinleme ve geleceği şekillendirecek olan bu heyecan verici teknolojiler hakkında sorularını yöneltme imkanı bulacaklar.
 
Daha fazla bilgi için: www.amerikadaeğitimfuarı.com
 


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