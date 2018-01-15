Türkiye'nin ilk ve tek dijital yurt dışı eğitim fuarı başlıyor

VİZE SORULARINI ABD KONSOLOSLUĞU YETKİLİLERİ CEVAPLAYACAK

TEKNOLOJİ PANELİ GERÇEKLEŞECEK

Senim Tanay

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde yapılacak olan fuar, ABD İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Barbara Thomas ve Bahçeşehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın katılacağı açılış seremonisi ile saat 15.30’da başlayacak.Fuarda katılımcılar, ABD’deki dil okulları ve üniversite yetkilileri ile video konferans üzerinden birebir görüşme yapma olanağı bulacaklar. Ayrıca düzenlenecek seminerlerde Fulbright ve ABD Konsolosluğu yetkililerinden Amerika’da eğitim, yaşam ve vize konularında sorularına yanıt alabilecekler.Fuar esnasında gerçekleşecek Karma Gerçeklik ve Yapay Zeka panelinde öğrenciler IBM Türk Kognitif Teknik Lideri Kıvanç Uslu, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç ve VR-Masters Genel Müdürü Ali Hantal’ın görüşlerini dinleme ve geleceği şekillendirecek olan bu heyecan verici teknolojiler hakkında sorularını yöneltme imkanı bulacaklar.