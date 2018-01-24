Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi Silivri'de

ALEV GÜRSOY CİMİN / POSTA

YÜZDE YÜZ BURSLU EĞİTİM

HER ÖĞRENCİYE ARAZİ TAPUSU

UYGULAMALI EĞİTİM

İdil Janet Demiray

Topraklarının yarısı tarım alanlarından oluşan Silivri’de böyle bir okul açılmasının ana amacı, tarımı yaşatacak nesiller yetiştirmek. Geleceğin tarım akademisyenlerinin ve ziraat mühendislerinin yetişeceği okulda, tarım köy enstitülerine benzer bir müfredatla yeniden hayata geçiriliyor. Öğrencilere tarım alanı, bahçe bitkileri ve tarla bitkileri branşlarında eğitimler veriliyor.Tarım Koleji’nin en büyük avantajlarından biri de, yüzde yüz burslu eğitim verilmesi. Bir başka deyişle, okul paralı ama tüm öğrenciler ücretsiz eğitim görüyor. Gelecek yıllarda öğrenci sayısı ise 423’e ulaşacak. Tarım Koleji’nden mezun olan öğrenciler, koku eksperliği, ambalaj mühendisliği gibi Türkiye’de adı henüz duyulmamış mesleklere sahip olabilecek.Okul, üniversitelerle ve Silivri’de gıda sanayii alanında hizmet veren kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Öğrenciler uygulamalı eğitim sayesinde daha mezun olmadan kendilerini geliştirebiliyor. Silivri Belediyesi’nin öğrencilere tanıdığı bir başka imkan da, yurt içi ve yurt dışında tarım gezileri. Öğrenciler bu gezilere giderek dünyadaki tarım modellerini yerinde inceleyip bilgi sahibi olacak. Bir sonraki aşama ise üniversite. Bu liseden mezun olanlar yine belediyenin Silivri’de kuracağı Tarım ve Yaşam Üniversitesi’ne doğrudan geçiş yapabilecek.Özel Tarım Koleji öğrencileri özel bir eğitim görmelerinin yanı sıra belediyenin tüm imkanlarından da yararlanabiliyor. Bu kapsamda belediye her öğrenciye yine kendine ait olan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde (TÜRAM) 10’ar metrekarelik araziler tahsis ediyor.Her öğrenci öğrenim süresi boyunca kullandığı araziyi kendilerinden sonra gelenlere devrediyor. Bu arazilerde üretim yapan öğrenciler okulda öğrendikleri bilgileri uygulamaya döküyor. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile Tarım Koleji’ni ziyaret eden POSTA ekibi, tapuları öğrencilere takdim etti.