'Türkiye'nin imajına yakışır bir organizasyon yapacağız'

Bu yıl 5.’incisi düzenlenecek olan Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri), Ceylan İnşaat’ın markası “Zer”in ana sponsorluğunda 7 Mayıs 2018 tarihinde Swissotel The Bosphorus Istanbul’da gerçekleşecek.Geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapan Golden Palm Awards, bu yıl da birbirinden sürpriz konukları ağırlamaya hazırlanıyor.'5. Yılda 5 Yıldız” sloganıyla kültür, sanat, müzik, medya, ekonomi gibi yaşamın içerisindeki her alanı ödüllendireceklerini belirten Golden Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, hedeflerinin ilerleyen yıllarda Türkiye’nin marka değerine çok büyük katkılar sağlamak olduğunu Klass Magazin'e söyledi.Kısa sürede yakaladıkları başarıyı beşinci yılında da Türkiye’nin imajına ve organizasyonun ismine yakışır bir ödül töreniyle sürdürerek kendinden emin adımlarla bir gün tüm dünyadaki bir numaralı organizasyon olmak istediklerinin altını çizen Golden Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, etkinliğin bu yılki kriterlerini ve hazırlık aşamalarını Klass’a anlattı.'Biz bir gökkuşağı gibiyiz; bütün renkleri barındırıyoruz ve herkesin emeğinin karşılığını alabileceği bir organizasyon düzenliyoruz.''Bizde devamlılık esas, bir işi yaptığımız zaman kâr-zarar hesabı yapmadan sadece devamını getirmeyi hedefliyoruz ve bu anlamda da Golden Palm Awards olarak 5 yılda dünyanın en büyük 5 ödül töreninden biri olmak istiyoruz.'Altın Palmiye Ödülleri 3 yıl üst üste Mersin’de düzenlendikten sonra çok önemli büyümeler kat etti. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl ilk defa Türkiye’nin tanıtımı için önemli olan yer, kültür başkenti İstanbul’da düzenlemeye karar verdik. Yurtdışından 4 ülkeden 8 tane yabancı misafirimizin olduğu çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik.Bununla beraber organizasyonun resmi adı olan Altın Palmiye Ödülleri’nin Golden Palm Awards olan İngilizce patentini de aldık. Bizim ve ülkemiz için de çok iyi oldu.Çünkü bu dünyada çok popüler bir isim. Beşinci yılında da 5 yıldızlı bir organizasyon olması için “5. Yılında 5 Yıldız” sloganıyla ve Golden Palm Awards olarak Altın Palmiye Ödülleri’nin startını verdik. Altın Palmiye Ödülleri bu yıl Swissotel The Bosphorus Istanbul’da 7 Mayıs Pazartesi akşamı yapılacak.Ve Ceylan İnşaat’ın bir markası olan “Zer” marka sponsoru olacak. “Zer 5. Golden Palm Awards” olarak yolumuza devam ediyoruz. İlerleyen yıllarda bu ülkeye çok iyi isimler getireceğiz, ülke imajına katkı sunmak ve ülkemizin tanıtımı adına Golden Palm Awards Turkey olarak yolumuza devam edeceğiz.Şu anda sosyal medyada da Golden Palm Awards ile ilgili oldukça fazla haberler çıkmaya başladı. Organizasyonumuzun sunucusu ise Özge Ulusoy olacak.Altın Palmiye Ödülleri halk oylamasıyla yapılan bir ödül törenidir. Halk oylaması bu sene organizasyonumuzun resmî web sitesi olan ve magazin haberlerimizin yapıldığıüzerinden yapılacak.Bu site üzerinden 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında bir ay sürecek ve her IP’den bir defa girilebilecek, manipüle edilmesi imkansız bir sistemle halk oylaması yapılacak.Yani halkın görüşünü alıp ödüllerimizi vereceğiz. Bundan sonra da son kararı tertip komitesi verecek. İyi bir tertip komitemiz var. Halk oylamasıyla verilecek olan ödüllerin dışında sektöründe farklı başarılar elde etmiş olan isimler, filmler veya organizasyonlar için de tertip komitemiz değerlendirmede bulunup ödüle hak görülen isimleri Altın Palmiye Özel Ödülleri kapsamında değerlendirip ödüllendireceğiz.Onur konuklarımız olarak dünya çapında tanınan bir isim Faydee geliyor. Bununla beraber Türkiye’den birçok önemli isim onur konuğu olacak. Ama önümüzde iki buçuk aylık bir süre var.Onur konuklarımız organizasyona son bir ay kala belli oluyor. Ama şundan emin olabilirsiniz; hem ülkenin imajına hem marka değerine hem de organizasyonun ismine yakışır bir ödül töreni olacak. Bu konuda Altın Portakal Ödülleri ve Altın Koza Ödülleri kadar iddialıyız.Sayısız ödül töreni var ama biz Türkiye’nin en prestijli ödül törenlerinden bir tanesini yapıyoruz. Ödüllerimiz bile çok kıymetli. 22 ayar altın kaplamadan yapıldı. Çok seçici davranıyoruz. Oradaki insanlar ödülleri aldıklarında evlerinde saklasınlar istiyoruz. Küçük bir plaket ya da camdan bir ürün vermiyoruz.Yani altın palmiye sadece isimde kalmıyor ve ödülü de gerçekten bu şekilde veriliyor. Ve Cannes’ta Altın Palmiye Ödülü var, tek bir ödül var orada. Amerika’da Beverly Hills Film Festivali var. Orada 12 tane filme verilen ödül var, Meksika’da Meksico Film Festivali’nde 6 tane filme verilen ödül var.Bizdeki Altın Palmiye Ödülleri’nde kültür, sanat, televizyon ve yaşam ödülleri var. Biz bir gökkuşağı gibiyiz; bütün renkleri barındırıyoruz ve herkesin emeğinin karşılığını alabileceği bir organizasyon düzenliyoruz.Diğer platformlarda sadece sinema filmlerine ödül veriliyor. Biz bu yüzden avantajlıyız ve iddialıyız. Cannes’taki Altın Palmiye Ödülleri’nden eksiğimiz yok fazlamız var. Ve inanın ilerleyen yıllarda Türkiye’nin marka değerine çok büyük katkılarda bulunacağız.