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'Türkiye'nin kadınlara özel ilk AVM'si' açıldı

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı. AVM'nin açılışında erkeklerin daha fazla olması dikkat çekti

'Türkiye'nin kadınlara özel ilk AVM'si' açıldı
Açılışta konuşan AVM'nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz, "Bizlere inanıp, güvenip, 5 yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi. 

'ERKEKLER DE GİREBİLİR'

AVM'nin Ortadoğu'nun göz bebeği olacağını iddia eden Özkaymaz, "Sosyal medyada bazı söylemler çıktı 'İçeriye erkekler giremiyor mu acaba' diye. Hayır, içeriye herkes davetli. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve kurdele kesildi. Açılışa gelenler daha sonra kadın mağazalarını içeren AVM'yi gezdi. Muhafazakar kadın modasını yansıtacağı kaydedilen AVM'de 126 mağaza yer alıyor. Mağazada 5 vakit ezan okunacak.


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