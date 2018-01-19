Türkiye'nin konuştuğu iş adamı cinayetinde tutuklama



'İKİSİNİ SARMAŞ DOLAŞ GÖRDÜM'

'AMACIM KORKUTMAKTI'

'NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'

'OLAYDAN SONRA BENİ ARADI'

'BU İŞ NAMUS CİNAYETİ DEĞİL'

ESKİ ORTAK VE KAYINPEDER TUTUKLANDI

Bodrum'da aniden kaybolan Ali Özdemir'in cesedi bulundu

Bodrum'lu işadamı Ali Özdemir cinayetinin altından ihanet çıktı

Eşi ile aşk yaşadığını öğrendi, arkadaşını uyurken vurdu

Mehmet Nuri Turan

Bodrum’da öldürülen Gumsal Beach Club’ın işletmecisi Ali Özdemir’in (46) katil zanlısı eski ortağı Mustafa Özbelen (40) ile birlikte eşi T.Ö., kayınpederi Arif S. ve kayınvalidesi F.S.’nin adliyedeki işlemleri sürüyor. İşlemleri tamamlanan Mustafa Ö. ve Arif S. tutuklandı.Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde konuşan Mustafa Özbelen şu iddialarda bulundu:"Eşimin, ’Mustafa’yı tost almaya gönderdim, bekliyorum’ mesajını gördüm. Bu mesajın ardından tost almak için dışarı çıktım, ardından saklandım. Ali gelip, eve girdi. Ben de daha sonra eve aniden geldim. İkisini sarmaş dolaş gördüm. Aniden ayrıldılar. İkisi de bir şey demedi. Ben de sinirlendim, dışarı çıktım. Ardından olay sabahı kahvaltıdan sonra Ali ile konuşmak istedim. Onunla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yurt dışı seyahatlerine de birlikte giderdik, kardeş gibiydik. Ben Ali’ye "Niye bana bunu yaptın değer miydi be kardeşim, yuvamı yıktın’ dedim. Çünkü artık Tuğba ile olamazdım. O da bana sert cevaplar verdi, tartışmaya başladık.Onun odasındaydık. Çekmecesinde tabancası olduğunu daha önceden biliyordum. Bana ağır hakaretler edip, vurmaya başladı. Boğuştuğumuz anda onu korkutmak için çekmecedeki tabancayı aldım. Amacım korkutmaktı. Alt alta, üst üste kavga ederken birden tabanca ateş aldı. Ben tabanca kullanmayı bilmem. Demek ki ağzında mermi varmış. Olayın şokunu yaşadım. Daha sonra kayınpederimden yardım istedim. Öldürmek aklımın ucundan geçmedi, sadece Ali ile yollarımı ayıracaktım. Eşimden de boşanacaktım ama bunu sormak benim hakkımdı. Kavganın buraya varacağını düşünmedim"Eşinin yaklaşık 3 yıldır Ali Özdemir ile aşk yaşadığını öne sürerken, karısı T.Ö.’den boşanmak için aralık ayında mahkemeye başvurduğu ancak büyüklerinin telkiniyle vazgeçtiğini savunan Mustafa Özbelen "Artık eşim T.Ö. ile yaşayamayacağımı anlamıştım. Sadece çocuklarımın geleceğini düşünüyordum. Dedikodular aşırı derecede artmış, üzerine de ikisini yakalayınca deliye dönmüş, şuursuz biçimde hareket ediyordum. Olay günü ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece Ali ile konuşup hem T.Ö.’yü hem de Ali’yi hayatımdan çıkarmak istediğimi söyleyecektim, olaylar bu hale geldi" dedi.Kayınpeder A.S. ise olaydan bir gün önce damadının kendisine "Ben bu ilişkiyi öğrendim, eşimi seviyordum ona zarar vermek istemiyorum bu nedenle Ali’yi öldüreceğim" dediğini ve silahı gösterdiğini söyledi. A.S., "Ben de Mustafa'ya hayır yapma, çözüm ve çare değil dedim. Ancak olaydan sonra beni aradı eve çağırdı ve ’yardım et’ dedi, yardımcı olmamı istedi. Ben sadece ormana kadar onunla gittim. Sonra da neden bunu yaptım diye pişman oldum. Adalet yerini bulacak" dediği öğrenildi.Mustafa Ö.’nin eşi T.Ö. ise "Ben eşimi çok seviyordum. Ali bana sadece bazı konularda yardımcı oluyordu. Benim cinayetten haberim, Mustafa Ö.’nün Savcılığa gidip teslim olunca oldu. Şok oldum, büyük üzüntü yaşadım. Kocamın bunu yapacağı aklıma gelmezdi. Çünkü eşim son derece uysal, nazik kibar ve insancıl bir yaratılışa sahip. Olanlardan çok üzgünüm" dediği öğrenildi.Öldürülen Ali Özdemir’in bir yakın arkadaşı ise sosyal medyadan ilginç bir paylaşımda bulunmuş, cinayetin arkasında ’para ilişkisi’ olduğunu iddia etmişti. Mesajında, "Hiç kimse olayları ’namus’ diye çarpıtmasın! Sen adamın ekmeğini ye, suyunu iç, tüm masraflarını karşılat, altlarındaki arabayı bile Ali ödesin, evinden çıkma, bir gün önce doğum günü pastanı elleriyle hazırlasın, sonra kahpece aslan gibi adamın uyurken kafasına sık. Cebindeki paraya kadar alın, sonra kuru yol kenarına atın! Sizi tatillere götürsün, sonra ’Bu iş namus’ deyin. Bu iş ’namus cinayeti’ değil. Kimse bunu söylemesin. Kardeşimiz kahpece planlanan bir pusuyla katledilmiştir. Sizde namus olaydı keşke..." diye yazmıştı.Bodrum’da öldürülen Gumsal Beach Club’ın işletmecisi Ali Özdemir’in katil zanlısı eski ortağı Mustafa Özbelen (40) ile kayınpederi A.S. sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, kayınvalidesi F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.Ö.’nün ise adliyedeki işlemleri sürüyor.DHA