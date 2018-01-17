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Türkiye’nin konuştuğu Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal hayatını kaybetti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal, son yolculuğuna uğurlandı. Çakal, 2014 yılında protokole şemsiye tutulan Gaziler Günü töreninde ıslanarak kamuoyunda günlerce konuşulmuştu

17 Ocak 2018, Çarşamba 22:09
Türkiye’nin konuştuğu Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal hayatını kaybetti
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal, son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip Elvanpazarcık Beldesinde düzenlenen törenle ebediyete uğurlanan cenaze törenine, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri gaziler ve vatandaşlar katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ


İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal, Elvanpazarcık Beldesinde toprağa verildi.

YAĞMUR ALTINDAKİ TÖRENDE ISLANMIŞTI


19 Eylül 2014 günü Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende protokole şemsiye tutulurken Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çakal ise yağmur altında ıslanmıştı. Türkiye’nin konuştuğu o fotoğraf sonrası İHA’ya açıklamada bulunan Çakal, “Bana şemsiye tutuldu. Devlet erkanı da her zaman bizim yanımızda olduğu için, belediye başkanımız, garnizon komutanımız hep beraber bir yerdeydik.



Bu haberi ben Gaziler Derneği Dinar Şubesi’nden arkadaşlar aradı oradan duydum. Ben bu habere karşı, valimizin adına tepki gösteriyorum. Ama bu iyi günde, kötü günde, gazilerin bu anlamlı gününde belediye başkanımız, valimiz, garnizon komutanımız, alay komutanımız, diğer mülki erkân bizim yanımızda oldular. Ama bu konuda ben bu habere karşı tepkimi gösteriyorum. Dinar’dan temsilcilikten beni aradılar. Haberi söylediler. Gaziler Günü’nde böyle bir olay yaşadık. Bir daha böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Vali yardımcımız bize şemsiye tuttu. Bu habere gerçekten üzüldüm” ifadelerine yer vermişti.

(Barış Doğan /İHA)

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