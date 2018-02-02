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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yalanlama

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, "Afrika" gazetesine düzenlenen protesto eylemlerinin "büyükelçilik tarafından planlandığı" şeklindeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yalanlama
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında hakaret içerikli haberler yapan "Afrika" gazetesine düzenlenen protestonun "büyükelçilik tarafından planlandığı" iddiasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik tarafından planlandığına dair bir sendika başkanının açıklamalarına dayanılarak yapılan haberler ve söz konusu açıklama tamamıyla yalandır.” ifadesine yer verildi.

KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesi, Zeytin Dalı Harekatı hakkında hakaret içeren haberler yayınlayarak halkın tepkisini toplamıştı.

AA
 


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