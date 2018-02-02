Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yalanlama

Büşra Kamış

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada,nin Suriye'ninbölgesinde düzenlediğihakkında hakaret içerikli haberler yapan "Afrika" gazetesine düzenlenen protestonun "büyükelçilik tarafından planlandığı" iddiasına tepki gösterildi.Açıklamada, "Büyükelçilik tarafından planlandığına dair bir sendika başkanının açıklamalarına dayanılarak yapılan haberler ve söz konusu açıklama tamamıyla yalandır.” ifadesine yer verildi.KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesi, Zeytin Dalı Harekatı hakkında hakaret içeren haberler yayınlayarak halkın tepkisini toplamıştı.