Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yalanlama

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin Suriye'nin Afrin
bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı
hakkında hakaret içerikli haberler yapan "Afrika" gazetesine düzenlenen protestonun "büyükelçilik tarafından planlandığı" iddiasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Büyükelçilik tarafından planlandığına dair bir sendika başkanının açıklamalarına dayanılarak yapılan haberler ve söz konusu açıklama tamamıyla yalandır.” ifadesine yer verildi.
KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesi, Zeytin Dalı Harekatı hakkında hakaret içeren haberler yayınlayarak halkın tepkisini toplamıştı.
AA
Büşra Kamış