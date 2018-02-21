Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne beyaz toz bulunan zarf gönderildi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne, içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne beyaz toz bulunan zarf gönderildi
Başkentteki bazı büyükelçiliklere gönderilen ve içinde beyaz toz bulunan zarflardan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne de gönderildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

BİRÇOK YERE GÖNDERİLDİ

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir süre önce yapılan açıklamada, Moskova'da bazı büyükelçiliklere içinde beyaz toz bulunan zarfların gönderildiği belirtilmişti.
Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi ve İngiltere Parlamentosu da dahil olmak üzere çok sayıda yere, içinde beyaz toz bulunan zarflar gönderilmişti.

AA

Moskova'daki elçiliklere 'beyaz toz' içeren zarflar gönderildiMoskova'daki elçiliklere 'beyaz toz' içeren zarflar gönderildi


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