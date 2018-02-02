Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525



129 ÜLKEYİ SOLLADI



BELGELERDE AZALMA VAR



10 YILDA 5.5 MİLYON EKLENDİ

İdil Janet Demiray

’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; nüfus 2017’de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi (yüzde 1.25) artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişiye, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişiye çıktı. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 1 kilometrekareye düşen kişi sayısı 2016’ya göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu.En kalabalık şehir İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişiye ulaşan nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı. İstanbul’u sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.Ülke nüfusu artmasına rağmen, belde ve köylerde yaşayanların sayısı geçen yıl 2016’ya göre yaklaşık 94 bin kişi azalarak 6 milyon 49 bin 393 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı ise 74 milyon 761 bin 132 olarak kayıtlara geçti. Kadın nüfusunun erkeklerde fazla olduğu iller ise Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Samsun, Balıkesir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Malatya ve Trabzon.TÜİK verilerine göre; 50 yaş üstü nüfus son 1 yılda 442 bin 374 artarak 18.9 milyona çıktı. 10 yıl önce (2007’de) bu sayı 13.4 milyondu. 65 yaş üstü nüfus ise 2017’de 244 bin artışla 6.9 milyona yükseldi. Buna karşın yeni doğan (0-4 yaş) çocuk sayısı sadece 22 bin 554 artarak 6 milyon 481 bin 849 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2892 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il. En az nüfus yoğunluğu ise 11’le Tunceli’de.