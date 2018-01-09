Türkiye'nin on ikinci UNESCO Kürsüsü kuruldu

'EŞSİZ İMKANLAR SUNACAK'

Senim Tanay

UNESCO Paris Yüksek Öğretim Birimi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonucunda kurulan UNESCO Kürsüsü, BİLGİ Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek.BİLGİ UNESCO Kürsüsü ile birlikte UNESCO çatısı altında uluslararası alanda yeni işbirlikleri kurularak çok ortaklı kültür projeleri gerçekleştirilecek. Türkiye’de kültür politikalarıyla alakalı çalışma yapan akademisyenler ve öğrenciler için de yeni bir uluslararası platform oluşturulmuş olacak. Ayrıca, kültürel diplomasi alanında ilgili kurumlarla işbirliği içinde yeni atılımlar gündeme gelecek.Projenin hazırlanmasına önayak olan BİLGİ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhan Ada, kurulan UNESCO Kürsüsü’nün BİLGİ’nin uluslararası akademik ortamdaki başarılarına bir yenisini eklediğini belirtti. Doç. Dr. Ada, “Kültür politikaları alanında yaptığımız çalışmaları ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirerek sürdürmek ve ülkemiz için yeni sayılabilecek kültürel diplomasi alanında akademik çalışmalara katkıda bulunmak üzere bu yeni unvanın eşsiz imkânlar sunacağı kanısındayız” dedi.