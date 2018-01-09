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Türkiye'nin on ikinci UNESCO Kürsüsü kuruldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin “Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü” kurmak üzere yaptığı başvuru UNESCO Paris tarafından kabul edildi. Kürsü BİLGİ’nin ilk, Türkiye’nin on ikinci UNESCO Kürsüsü olma özelliğini taşıyor

Türkiye'nin on ikinci UNESCO Kürsüsü kuruldu
UNESCO Paris Yüksek Öğretim Birimi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonucunda kurulan UNESCO Kürsüsü, BİLGİ Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Araştırma Merkezi  bünyesinde faaliyet gösterecek.
 
BİLGİ UNESCO Kürsüsü ile birlikte UNESCO çatısı altında uluslararası alanda yeni işbirlikleri kurularak çok ortaklı kültür projeleri gerçekleştirilecek. Türkiye’de kültür politikalarıyla alakalı çalışma yapan akademisyenler ve öğrenciler için de yeni bir uluslararası platform oluşturulmuş olacak. Ayrıca,  kültürel diplomasi alanında ilgili kurumlarla işbirliği içinde yeni atılımlar gündeme gelecek.

'EŞSİZ İMKANLAR SUNACAK'

Projenin hazırlanmasına önayak olan BİLGİ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhan Ada, kurulan UNESCO Kürsüsü’nün BİLGİ’nin uluslararası akademik ortamdaki başarılarına bir yenisini eklediğini belirtti. Doç. Dr. Ada, “Kültür politikaları alanında yaptığımız çalışmaları ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirerek sürdürmek ve ülkemiz için yeni sayılabilecek kültürel diplomasi alanında akademik çalışmalara katkıda bulunmak üzere bu yeni unvanın eşsiz imkânlar sunacağı kanısındayız” dedi.
 
UNESCO Kürsüsü unvanı için başvuru süreci, Türkiye’den T.C. Dışişleri Bakanlığı, Yayıncılar Birliği (YAY-BİR), Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP), İzmir Akdeniz Akademisi ile yurt dışından da Almanya Hildesheim Üniversitesi,  Belgrad Sanatlar Üniversitesi gibi akademik kurumların katkılarıyla tamamlandı. Süreçte, merkezi Beyrut’ta bulunan Mawred Al Thaqafi ile Kazablanka’daki Racines gibi çeşitli kültür STK’larının destekleri ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun olumlu görüşleri de alındı.
 


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