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Türkiye'nin organik gıda ihracatı yüzde 17 arttı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, "Türkiye'nin 2017'deki organik gıda ürünü ihracatı, bir önceki seneye oranla yüzde 17 artarak 87 milyon dolar oldu" dedi
 

Türkiye'nin organik gıda ihracatı yüzde 17 arttı
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin 2017'deki organik gıda ürünü ihracatının bir önceki seneye oranla yüzde 17 artarak 87 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Celep, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ve Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneğince Çeşme ilçesinde bir otelde düzenlenen "Organik Tarım Çalıştayı"na katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Celep, EİB'in, Ekonomi Bakanlığınca organik gıda sektöründe koordinatör birlik olarak belirlendiğini kaydetti.

Halen 68 ülkeye organik gıda ürünü pazarladıklarını aktaran Celep, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin 2017'deki organik gıda ürünü ihracatı, bir önceki seneye oranla yüzde 17 artarak 87 milyon dolar oldu. Yine aynı dönemdeki dış satışımız ağırlık cinsinden yüzde 10'luk artışla 21 bin tona ulaştı. En fazla çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, fındık ve kuru kayısı ihracatı yapıyoruz. Türk organik sektörünün 2023 yılı için 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Türkiye'de organik sektörünün ihracat rakamı kayda alınanın en az 5 katı seviyesinde. İhracat beyannamelerinde organik işaretlemesi tam olarak yapılmadığı için rakamlar düşük görünüyor."

Organik ürün ihracatında ilk sırayı Almanya'nın aldığını bildiren Celep, bu ülkeyi ABD ve Fransa'nın takip ettiğini kaydetti.

AA


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