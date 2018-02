Türkiye’nin oyun bilgisayarı pazarı araştırıldı

Adem Özdoğan

Global teknoloji araştırma ve danışmanlık firması IDC’nin, büyüme potansiyeli olan oyun bilgisayarı pazarı ile ilgili yayınlamış olduğu ilk raporda bu konuya detaylıca değinilmektedir.Rapor ‘Gaming PC Market in Turkey — An Opportunity to Grow’, Türkiye’deki oyun bilgisayarı pazarı gelişimini inceleyerek, büyümenin arkasındaki makro ve mikro etkenleri detaylı bir şekilde açıklayarak, pazarın önümüzdeki yıllarda nasıl şekillenecegi hakkındaki beklentileri ortaya koymaktadır. Rapor gelecekte bizleri bekleyen trendleri araştırmakla birlikte, aynı zamanda teknoloji üreticilerine bu dinamik pazarda nasıl varolunacağını ve nasıl gelişme sağlanabileceğini anlatmaktadır.Türkiye Kıdemli Araştırma Analisti Ayşe Kaptanoğlu’na göre “2016’daki kısa süreli bir iyileşme süresini hariç tutarsak; Türkiye PC pazarı, kurumsal ve tüketici tarafındaki güvenin ekonomik ve politik nedenlerden dolayı zayıflamasıyla birlikte, 2011 yılından beri düşüş eğiliminde; Fakat global bilgisayar oyunları pazarının son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümesi Türkiye’de de etkisini olumlu anlamda gösterdi.”Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye oyun bilgisayarı pazarı 2017’nin 3. çeyreğinde yıllık %47.7 oranında bir büyüme göstererek 70.878 adede ulaşmıştır. Ayşe Kaptanoğlu’na göre ülkedeki genç nüfus oranı, internet kullanımındaki yaygınlık; ve geleneksel tüketici dışındaki bir kesimden gelen oyun bilgisayarına olan yoğun ilgi, bu pazarı potaniyel olarak değerli hale getirmektedir.“80 milyonluk bir nüfusun yaklaşık 29 milyonu aktif oyuncu; 48 milyonu düzenli internet kullanıcısı ve yaklaşık 13 milyonu 15-24 yaş arası. Tüm bunlar pazarın büyüyor olmasında çok etkili” diyor Ayşe Kaptanoğlu. “Bunun yanı sıra, oyun bilgisayarının güçlü konfigürasyonu sebebiyle oyun dışında da kullanım alanları oluşmaktadır. Örneğin kamu ve eğitim sektörü ile birlikte mimarlar ve tasarımcılardan da talep görülmektedir. Tüm bu faktörler oyun bilgisayarlarının PC üreticilerinin satışlarını arttırmaları konusunda onlara bir fırsat yaratacağını göstermektedir.”