Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'ne saldıracaklardı

Nazlı Erdol

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı Büyükelçilik binasına saldırı hazırlığındaki iki kişinin Büyükelçilik önünde nöbet tutanpolisi tarafından yakalandığı belirtildi.Açıklamada, ''Polis, şüphelileri gözaltına alarak karakola götürdü. Şüphelilerin çantasında Büyükelçiliğimizin duvarlarına slogan yazmak için sprey boya bulunduğu bildirildi.'' ifadeleri kullanıldı.polisi, şüphelilerin kimliklerini açıklamadı.Terör örgütüyandaşı 8 kişi, geçen yıl Büyükelçiliğe şişeler ve taşlarla saldırı düzenlemişti. Örgütün sosyal medyadan propaganda amacıyla paylaştığı saldırıya ilişkin görüntüler, polisin olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından kaldırılmıştı.’nin Stockholm Büyükelçiliğine ait park halindeki aracın camı iki hafta önce kimliği belirlenemeyen kişilerce kırılmıştı.