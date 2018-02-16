Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'ne saldıracaklardı

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı Büyükelçilik binasına saldırı hazırlığındaki iki kişinin Büyükelçilik önünde nöbet tutan İsveç
polisi tarafından yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, ''Polis, şüphelileri gözaltına alarak karakola götürdü. Şüphelilerin çantasında Büyükelçiliğimizin duvarlarına slogan yazmak için sprey boya bulunduğu bildirildi.'' ifadeleri kullanıldı.
İsveç
polisi, şüphelilerin kimliklerini açıklamadı.
Terör örgütü PKK
yandaşı 8 kişi, geçen yıl Büyükelçiliğe şişeler ve taşlarla saldırı düzenlemişti. Örgütün sosyal medyadan propaganda amacıyla paylaştığı saldırıya ilişkin görüntüler, polisin olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından kaldırılmıştı.
Türkiye
’nin Stockholm Büyükelçiliğine ait park halindeki aracın camı iki hafta önce kimliği belirlenemeyen kişilerce kırılmıştı.
AA
Nazlı Erdol