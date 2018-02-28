Türkiye’nin yerli kripto parası NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek



TÜRK YAZILIM EKİPLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ



LİSANSLI ÖDEME SİSTEMİ

ETHEREUM MİMARİSİ KULLANILIYOR

Nazlı Erdol

Yeni nesil yerli yatırım aracınin kripto parası olmayı hedefliyor. Türk yazılım ekipleri tarafından Türkiye'de geliştirilen NeXpara, 1-31 Mart 2018 tarihlerinde halka arz edilecek. 80 milyon vatandaşımızı temsilen sadece 80 milyon adet dağıtılacak olan NeXpara'nın, teknolojisinin gereği olarak daha fazla üretilmesi mümkün olmayacak.(BDDK) Lisanslı ödeme sistemi başvurusu da yapacak olan NeXpara, kendine özelkartı ile alışverişte de kullanılabilen, yabancı kripto paraların alternatifi yerli veolacak.'de, Türk yazılım ekipleri tarafından geliştirilen yerli, güvenilir, yeni nesil kripto para NeXpara, 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında halka arz edilecek. NeXpara'nın madencilik gerektirmeyen teknolojisi, kripto para üretmek için gereksiz elektrik harcamalarının önüne geçerek hem ekonomimize hem de çevreye katkıda bulunacak. Ülkemizin kripto para birimi olmayı hedefleyen NeXpara'nın vizyonu, milyonlarca doların yurt dışına akmasına neden olan yabancı kripto para kullanımına alternatif olmak.Kripto para teknolojisinin ekonomik sistemde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, kripto paraların herhangi bir regülasyona tabi olmaması. Diğer ödeme sistemleri devlet tarafından kontrol edilirken kripto paralarda bu kontrol bulunmuyor.'ninsı olarak yola çıkan NeXpara, BDDK lisanslı ödeme sistemi olarak bu durumu değiştirecek.piyasaya sürülür sürülmez, Bankacılık Denetleme Kurulu'na lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yapacak olan, BDDK lisansının alınması ile birlikte Türkiye'nin her yerinde işletmeler güvenle NeXpara kabul edebilecek., yüksek güvenlik, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücreti sunanmimarisini ve ağını kullanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyletabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yapacak olan NeXpara, bu sayede işlem hızlarını daha da artırırken, işlem ücretlerinin azalmasını sağlayacak.