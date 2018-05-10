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Türkiye'nin yüzde 55’i ya obez ya da kilolu

Samsun'da düzenlenen "Sağlık İçin Hareket Et Yürüyüşü"ne katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, TÜİK verilerine göre Türk halkının yüzde 55’inin ya fazla kilolu, ya da obez olduğunu söyledi

Türkiye'nin yüzde 55’i ya obez ya da kilolu
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Güney, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu'na üye kurumlar ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği'nin katılımı ile 10 Mayıs ‘Dünya Sağlık İçin Hareket Et’ günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi.

Sahil Yolu'nda düzenlenen etkinlik sonrası konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, “Günümüzde kronik hastalıkların en önemli risk faktörlerinden biri hareketsizlik. Teknolojinin de bize sunduğu imkânlarla, insanlar artık işlerini oturdukları yerden halletmeye, her geçen gün daha az hareket etmeye başladı. En yakın yere, mahalle bakkalına bile giderken artık araç kullanmayı tercih ettiğimiz; neredeyse yürüyerek bir yere gitmeyi unuttuğumuz, merdivenlerle aramızın bozuk olduğu bir dönemdeyiz. Tabii bu hareketsizlik de obezite, kolesterol, çeşitli kalp rahatsızlıkları gibi birçok sorunun tetikleyicisi oluyor” dedi.


'ÇOCUKLAR VAKTİNİ OTURARAK OYUN BAŞINDA GEÇİRİYOR'


TÜİK’in verilerine göre Türkiye’deki halkın yüzde 55’inin ya kilolu, ya da obez olduğunu ifade eden Dr. Muhammet Ali Oruç, "Sağlıkla ilgili yapılan araştırmalar, 12 yaş üstü bireylerin yüzde 72’sinin fiziksel aktivite yapmadığını göstermektedir. Çocuklarımızın yüzde 42,5’i günde en az bir saatini oturarak oyun başında, televizyon başında geçirmekte. 2014 yılında TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 55’i ya fazla kilolu, ya da obez. Bu veriler, hepimiz için önemli. Bu nedenle hareketsizliğin sağlığımızın için ortaya koyabileceği kötü sonuçları düşünerek mutlaka daha hareketli bir hayatı tercih etmeli, günlük planlamamızı daha yürüme üzerine yapmalıyız. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakika egzersizin yeterli olduğunu unutmamalıyız. Haftanın 5 günü kendimize ayıracağımız 30 dakika, daha sağlıklı günler geçirmemizin anahtarı olabilir" diye konuştu.


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