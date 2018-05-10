Türkiye'nin yüzde 55’i ya obez ya da kilolu



'ÇOCUKLAR VAKTİNİ OTURARAK OYUN BAŞINDA GEÇİRİYOR'

Senim Tanay

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Güney, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu'na üye kurumlar ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği'nin katılımı ile 10 Mayısgünü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi.Sahil Yolu'nda düzenlenen etkinlik sonrası konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, “Günümüzde kronik hastalıkların en önemli risk faktörlerinden biri hareketsizlik. Teknolojinin de bize sunduğu imkânlarla, insanlar artık işlerini oturdukları yerden halletmeye, her geçen gün daha az hareket etmeye başladı. En yakın yere, mahalle bakkalına bile giderken artık araç kullanmayı tercih ettiğimiz; neredeyse yürüyerek bir yere gitmeyi unuttuğumuz, merdivenlerle aramızın bozuk olduğu bir dönemdeyiz. Tabii bu hareketsizlik de obezite, kolesterol, çeşitli kalp rahatsızlıkları gibi birçok sorunun tetikleyicisi oluyor” dedi.TÜİK’in verilerine göre Türkiye’deki halkın yüzde 55’inin yalu, ya daolduğunu ifade eden Dr. Muhammet Ali Oruç,diye konuştu.