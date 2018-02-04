Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'ın kuzeyinde Swat şehrinde dün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva Eyaleti'nin Swat şehrinde yaşanan terör saldırısı sonucunda birçok Pakistanlı askerin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Ordusu, dün Kabal bölgesindeki Swat Vadisi'nde bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı askerlerin egzersiz yaptığı alanda patlattığını açıklamıştı. Saldırıda 11 askerin yaşamını yitirdiği, 13 askerin de yaralandığı belirtilmişti. İntihar saldırısını Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlenmişti.

AA


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