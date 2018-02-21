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Türkiye-Rusya: 1-1 (U18 Hazırlık Maçı)

Türkiye U18 Milli Takımı, hazırlık maçında Rusya 1-1 berabere kaldı.
 

Türkiye-Rusya: 1-1 (U18 Hazırlık Maçı)
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında oynanan karşılaşmayı Murat Kahya, İhsan Kaan Delice ve Kerem İlitangil hakem üçlüsü yönetti. 2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulunan Rustam Khalnazarov topu ağlara gönderdi: 0-1. Maçın 12'nci dakikasında sol kanattan gelişen Türkiye atağında kale önünde oluşan karambolde Burak Demir topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1. İkinci yarıda her iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

Türkiye, Rusya ile ikinci hazırlık maçını 23 Şubat'ta oynayacak.


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