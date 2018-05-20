Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Kızılay Güvenpark'ta bir araya gelen konfederasyon üyeleri, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yardımcısı Murat Arslanhan, okuduğu basın açıklamasında, 2014 yılında İsrail'in hava saldırılarında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah'ın tekerlekli sandalyesi ile gösterdiği onurlu direnişe destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Halkımız ve bütün insanlık bilmelidir ki bu bölgede akan kanın, bütün iç savaşların ve terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika ve İsrail vardır." diyen Aslanhan, İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, Müslümanların sessizliği, Müslüman halkların başındaki liderlerin İslam ülkelerinde yapılanlara kayıtsız kalmasının İsrail'i cesaretlendirdiğini kaydetti.

Arslanhan, "Terör örgütü İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve de tüm terör olaylarının kışkırtıcısı İsrail ve Amerika'dır. Bütün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. İsra ve Miraç şehri Kudüs'ün işgali kabul edilemez. Etrafı bereketlendirilmiş ve mübarek kılınmış Filistin topraklarının işgali kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Grup üyeleri, açıklama sonrası Güvenpark'tan ayrıldı.