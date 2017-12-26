Türkiye semalarında oluşan gizemli ışıklar böyle görüntülendi



PENDİK-ATAŞEHİR VE TUZLA SEMALARINDA DA GÖRÜLDÜ



KİMİSİ 'UÇAK' DEDİ, KİMİSİ 'UFO'

AYNI IŞIK BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ



'GÖKTAŞI' OLABİLECEĞİ DE ÖNE SÜRÜLDÜ

Yusuf Cevahir

İstanbul'da bu sabah saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde esrarengiz ışıklar belirdi (üstte). Semih Kurt isimli vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti.Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık hüzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı.Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.Sabiha Gökçen'de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu.Esrarengiz ışık, İstanbul’un yanı sıra Şırnak, Hatay'ın Dörtyol ilçesi, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal’da da görüntülendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraflar ve videosunu çekti. Ankara Çubuk’ta yaşayan Çetin Durmaz, "Aynı bir deniz anası gibiydi ışık. Işık bir çemberin içindeydi. Sonra görüntüdeki gibi yavaş yavaş toz gibi genişleyerek dağıldı." dedi.Işık huzmesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de sabahın erken saatlerinde cep telefonuyla görüntülendi.Sabah saat 06.30 sıralarında Dörtyol sahilinde çekilen fotoğrafta, bir ışık huzmesinin deniz üzerinden karaya doğru hareket ettiği görülüyor. Yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak takip edilen ışık huzmesi gözden kayboldu.Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken, geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti.Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX´e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.