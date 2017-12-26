SON DAKİKA

Türkiye semalarında oluşan gizemli ışıklar böyle görüntülendi

İstanbul'da bu sabah erken saatlerde Pendik-Ataşehir, Tuzla ve Sabiha Gökçen Havalimanı semalarında beliren ve amatör kameralara yansıyan gizemli ışıklar büyük merak uyandırdı. Aynı görüntülerin, yaklaşık aynı saatlerde Şırnak, Hatay, Ankara ve Tokat'ta da görüldüğünün ortaya çıkmasıyla olay biraz daha esrarengiz hale geldi 

26 Aralık 2017, Salı 13:30
Türkiye semalarında oluşan gizemli ışıklar böyle görüntülendi
İstanbul'da bu sabah saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde esrarengiz ışıklar belirdi (üstte). Semih Kurt isimli vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti.


PENDİK-ATAŞEHİR VE TUZLA SEMALARINDA DA GÖRÜLDÜ


Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık hüzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı.


KİMİSİ 'UÇAK' DEDİ, KİMİSİ 'UFO'


Sosyal medyada  bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.



Sabiha Gökçen'de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu.  

Erdinç Zaman (@erdincz) isimli Twitter kullanıcısının çektiği görüntüler:


 

AYNI IŞIK BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ


Esrarengiz ışık, İstanbul’un yanı sıra Şırnak, Hatay'ın Dörtyol ilçesi, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal’da da görüntülendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraflar ve videosunu çekti.  Ankara Çubuk’ta yaşayan Çetin Durmaz, "Aynı bir deniz anası gibiydi ışık. Işık bir çemberin içindeydi. Sonra görüntüdeki gibi yavaş yavaş toz gibi genişleyerek dağıldı." dedi.


(Soldan sağa) Ankara, Tokat ve Hatay'da çekilen benzer görüntüler

Işık huzmesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de sabahın erken saatlerinde cep telefonuyla görüntülendi. 

Sabah saat 06.30 sıralarında Dörtyol sahilinde çekilen fotoğrafta, bir ışık huzmesinin deniz üzerinden karaya doğru hareket ettiği görülüyor. Yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak takip edilen ışık huzmesi gözden kayboldu.


'GÖKTAŞI' OLABİLECEĞİ DE ÖNE SÜRÜLDÜ


Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken, geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti.

Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX´e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.
 
Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi
Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi

Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi
2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye

2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye
İki bina yerle bir oldu

İki bina yerle bir oldu
Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!

Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!
Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar

Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
'Şirinler' üyesi adliyede

'Şirinler' üyesi adliyede
Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı

Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı
Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı

Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı