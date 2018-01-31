Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 2017 sonuçları



HALKIN EN ÖNEMLİ SORUNU TERÖR



İŞSİZLİK YANITI VERENLER YÜKSELDİ

EKONOMİNİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASI "BAŞARILI"

Gizem Yetil

tarafından her yıl gerçekleştirilen,2017 yılı sonuçları açıklandı.Türkiye’de mevcut ve olası sorunlar ile toplumun gündeme bakışını tespit eden araştırmaya göre, Türk halkının en önemli sorunu, ağırlığı geçen yıla göre azalsa da, yine ‘terör’. Terörün yanı sıra FETÖ de hala ciddi bir sorun olarak görülüyor. Terör ve FETÖ’yü sırasıyla işsizlik ve hayat pahalılığı takip ediyor.Araştırma sonuçlarına göre, “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “işsizlik” yanıtını verenler yüzde 10,5’ten bu sene yüzde 17’ye; “hayat pahalılığı” yanıtını verenler ise yüzde 9,8’den yüzde 13,2’ye yükseldi.Öte yandan, coğrafi olarak bakıldığında Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’da en önemli sorun olarak terör görülürken, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde işsizlik en önemli sorun oldu.Ankete katılanlara sorulan, “Sizce şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?” sorusuna yüzde 16,9’luk kesim ‘işsizlik’, yüzde 14,1’lik kesim ise ‘Türk Lirasının değer kaybetmesi’ yanıtını verdi.Ekonominin diğer önemli sorunları ise sırasıyla gıda ürünleri fiyatlarındaki artış, enflasyon ve faizlerin yüksekliği oldu.Buna karşın hükümetin ekonomi politikalarını ‘başarılı’ bulanların dikkat çekici şekilde arttığı gözlemlendi.