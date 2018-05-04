Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 2 ayak heyecanı

Erdinç Şahin

, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün sürecek organizasyonun’nde gerçekleştirileceğini söyledi.kategorilerinde yaklaşık 50 sporcunun mücadele edeceği yarışlara tüm motorseverleri davet eden Pak, "Yarın sıralama turları ve antrenmanlar var. 6 Mayıs Pazar günü ise çift etaplı final yarışları yapılacak. Heyecanlı geçecek yarışlara tüm halkımızı davet ediyoruz." diye konuştu.