Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 2 ayak heyecanı

Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün sürecek organizasyonun Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti
’nde gerçekleştirileceğini söyledi.
Süpermoto A, Süpermoto B, Süpermoto S3, Süpermoto Gençler 85 cc, Süpermoto Minikler 65 cc ve 50 cc
kategorilerinde yaklaşık 50 sporcunun mücadele edeceği yarışlara tüm motorseverleri davet eden Pak, "Yarın sıralama turları ve antrenmanlar var. 6 Mayıs Pazar günü ise çift etaplı final yarışları yapılacak. Heyecanlı geçecek yarışlara tüm halkımızı davet ediyoruz." diye konuştu.
AA
Erdinç Şahin