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Türkiye, Suriye’de 9 noktada kamp kuruyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesi ve İdlib'deki dokuz ayrı noktada 170 bin kişilik kamp kurulması için hazırlıklara başlandığını duyurdu

Türkiye, Suriye’de 9 noktada kamp kuruyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan ve YPG’li teröristler için ‘general’ ifadesi kullanılılan açıklamaya sert tepki gösteren Aksoy, ” (Pentagon) Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor” dedi.

TÜRKİYE 9 NOKTADA KAMP KURUYOR


Aksoy, Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrolü altına aldığı bölge ve İdlib’de dokuz ayrı noktada 170 bin kişilik kamp kurulması için hazırlandığını da açıkladı.

İDLİB NEREDE?


İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.

Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.


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