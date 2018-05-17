Türkiye dün akşam saatlerinde sosyal medyada bir anda hızla yayılan bir skandalla çalkalanıyor. İddiaya göre milli takım oyuncusu 5 erkek yine milli takım oyuncusu bir genç kızla otel odasında cinsel ilişkiye girip bu anları cep telefonları ile kaydetti.

Sosyal medyada dün gece çığ gibi büyüyen bir paylaşım Türkiye'yi şoke etti.

HEPSİ MİLLİ TAKIM SPORCUSU İDDİASI

Bir otel odasında 5 erkek ile bir genç kızın cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafta odadaki gençlerin hepsinin yüzleri açıkça belli olurken, fotoğrafın kim ya da kimler tarafından sosyal medyaya servis edildiği henüz öğrenilemedi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Turkiye Taekwondo Federasyonu'ndan ya da milli sporculardan şu ana kadar hiçbir açıklama ya da yalanlama yapılmazken bu iddia sosyal medya siteleri ve internetteki "sözlük" sitelerinde dün geceden beri günün konusu oldu.

Sosyal medya paylaşımlarda fotoğraflardan gençlerin kimlikleri de ifşa edilirken bu olayın kampta yaşandığı da iddialar arasında yer aldı.