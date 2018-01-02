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Türkiye, telefon görüşmelerinde kendi rekorunu kırdı

Türkiye, 2017'nin 3. çeyreğinde kişi başına 458 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle kendi rekorunu kırdı

Türkiye, telefon görüşmelerinde kendi rekorunu kırdı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2017 yılı 3. çeyrek verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl temmuz-eylül döneminde Türkiye'de yaklaşık yüzde 97.6 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 77.9 milyonluk mobil aboneye ulaşıldı.

Elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarı düştü.
 

MOBİL TRAFİK MİKTARI 67.1 MİLYAR DAKİKA


2017'nin 3. çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı 67.1 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı yaklaşık 1.8 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yüzde 5.2 arttı, sabit trafik miktarı yüzde 6 azaldı. Trafiğin yüzde 93.3'ünü mobilden mobile konuşma oluşturdu.

Türkiye, 2017'nin 3. çeyreğinde kişi başına 458 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle kendi rekorunu kırdı.
 

TÜRKİYE, MAKEDONYA, İTALYA VE BULGARİSTAN'LA ARAYI AÇTI


Avrupa ülkeleri arasında 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Makedonya (293), İtalya (274) ve Bulgaristan (262) ile arayı da açtı.

Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması 233 dakika olarak gerçekleşti. Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde Eylül 2017 sonunda 19.48 euro seviyelerinde iken Türkiye'de 7.13 euro oldu.
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