Türkiye üç üründe dünya lideri

Habertürk
yazarlarından Abdurrahman Yıldırım
Türkiye'den en çok üretilen tarım ürünlerinin hangileri olduğunu köşesinde açıkladı
Gündemde olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi dikkatleri bu piyasaya yöneltti. Şekerde tüketim yerli üretimle karşılanıyor, çok az da ihracat yapılıyor. İhracatın düşük kalması içerideki maliyetlerin yüksekliğinden. Bu nedenle şekerpancarı ve şeker üretimi kotayla yapılıyor. Kotalar kaldırılsa veya artırılsa üretim de büyüyecek ama malın alıcısı yok.
ŞEKERDE DÜNYANIN %6'SI
- Ama Türkiye’de şeker kullanımı yüksek ki, büyük ölçüde kendi tüketimimizle şekerpancarı üretiminde dünya beşincisi konumundayız.
Gıda ve Tarım Bakanlığı verilerine göre 16.7 milyon ton olan Türkiye üretimi dünyanın yüzde 6’sı düzeyinde. Nohut, elma ve patlıcanda da Türkiye dünya beşincisi.
İNCİR'DE DÜNYA 1'İNCİSİ
- Bakanlık, FAO ve TÜİK verilerinden yola çıkarak Türkiye’nin lider olduğu tarım ürünlerini belirledi. Buna göre fındıkta, kirazda ve incirde dünya birincisiyiz.
Dünya fındığının yüzde 58’ini, kirazın yüzde 20’sini, incirin 26’sını Türkiye üretiyor. Fındığın düşük kalması sıralamanın 2014 yılı itibarıyla yapılması o yılki rekoltenin düşüklüğünden kaynaklanıyor. Normalde Türkiye’nin üretimi dünyanın yüzde 70’ini karşılıyor.
- Dünyada ikinci sırada olduğumuz tarım ürünleri ise kavun, kayısı, karpuz, hıyar ve haşhaş tohumu.
- Mercimek, antepfıstığı, ayva, vişne, kestane, biber ve taze fasulye üretiminde de Türkiye dünya üçüncüsü.
- Ceviz, zeytin, domates, ispanak, mandalinada Türkiye dünya dördüncüsü.
- Bu ürünler içinde sırasını yükseltmeyenler arasında ise kullanım alanının yaygınlaşmasıyla antepfıstığı, kayısı, zeytin ve ihracata bağlı olarak domatesi görüyoruz.
Anadolu topraklarından daha başka ürünler de çıkar.
Erdinç Şahin