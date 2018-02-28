Türkiye üç üründe dünya lideri

ŞEKERDE DÜNYANIN %6'SI

İNCİR'DE DÜNYA 1'İNCİSİ

Erdinç Şahin

yazarlarındanTürkiye'den en çok üretilen tarım ürünlerinin hangileri olduğunu köşesinde açıkladıGündemde olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi dikkatleri bu piyasaya yöneltti. Şekerde tüketim yerli üretimle karşılanıyor, çok az da ihracat yapılıyor. İhracatın düşük kalması içerideki maliyetlerin yüksekliğinden. Bu nedenle şekerpancarı ve şeker üretimi kotayla yapılıyor. Kotalar kaldırılsa veya artırılsa üretim de büyüyecek ama malın alıcısı yok.- Ama Türkiye’de şeker kullanımı yüksek ki, büyük ölçüdeGıda ve Tarım Bakanlığı verilerine göre 16.7 milyon ton olan- Bakanlık, FAO ve TÜİK verilerinden yola çıkarak Türkiye’nin lider olduğu tarım ürünlerini belirledi. Buna göreDünya fındığının yüzde 58’ini, kirazın yüzde 20’sini, incirin 26’sını Türkiye üretiyor. Fındığın düşük kalması sıralamanın 2014 yılı itibarıyla yapılması o yılki rekoltenin düşüklüğünden kaynaklanıyor. Normalde Türkiye’nin üretimi dünyanın yüzde 70’ini karşılıyor.- Dünyada ikinci sırada olduğumuz tarım ürünleri ise- Ceviz, zeytin, domates, ispanak, mandalinada Türkiye dünya dördüncüsü.- Bu ürünler içinde sırasını yükseltmeyenler arasında ise kullanım alanının yaygınlaşmasıyla antepfıstığı, kayısı, zeytin ve ihracata bağlı olarak domatesi görüyoruz.Anadolu topraklarından daha başka ürünler de çıkar.