Türkiye ucuz kaldı, Arap turist sayısı patladı

Son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanına akın eden Arap turistler, yaz ve kış ayırt etmeksizin Bursa’nın tarihi, dini, tabii ve kültürel değerleriyle yakından ilgileniyor. Bursa'da özellikle Uludağ, Cumalıkızık, Ulucami ve teleferiği tercih eden Arap turistlerin sayısının dövizdeki dalgalanmalarla artış gösterdiği görülüyor. Göreve yeni başlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, kısa ve uzun vadede yapılması gereken planlardan Bursa’nın tanıtımına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un turizmin içinden gelmesinin piyasayı canlandıracağını ifade eden Saraçoğlu, "Turizmde Güney Marmara’daki potansiyeli daha etkin bir şekilde katılımını sağlayacak projeler üreteceğiz. Bir pazarlama probleminin olduğunu düşünüyoruz. Bugün baktığınızda Türkiye’nin her yeri görülmeye değer olduğunu ancak Bursa’nın da bir doğal müze olduğunu görüyoruz. Çok eski tarihe sahip değerlere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Yaptığımız etkinliklerle bu mevcut olan potansiyeli daha etkin hale dönüştürmeye düşünüyoruz” dedi.

Bursa'nın dünyaya açılan fuarlarda yeteri kadar temsil edildiğini ifade eden Saraçoğlu, “Bizler özellikle yeni bir turizm ürünü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar var olan Uludağ ile adı anılan Bursa’nın bir sağlık turizmi alanında yeni bir hareket getirme taraftarıyız. Sağlık turizmi dediğimiz zaman bunu da sadece sıcak su ve kaplıca ile özdeşleştirmek gerekmiyor. Bursa’ya baktığınızda Türkiye’nin en önemli sağlık kuruluşları, en uygun tedavi hizmetleri ve doktorlarının hizmet başarıları ve konum olarak her yere yakınlığı ile dikkat çekiyor. Bunlar sağlık turizminde önemli bir paydaş olacağını düşünüyoruz. Kültür turizmlerinin açılması gerekiyor. Önemli noktalardan biri olan İznik’imiz var. Tarihsel sürece baktığımız zaman 8500’lü yıllardan beri bir gerçek var. Turizm pastasının içerisinde de İznik’in daha iyi yer almasını sağlayacağız. Yine Uluabat ve Trilye gibi sayabileceğimiz birçok yerimiz mevcut. Bunları pazarlayacağımız ve paket turlarıyla tanıtmalıyız. Ancak biz bunu tek başımıza yapamayız. Bunu valiliğinden belediye başkanlığına, emniyetinden STK’larına kadar birlik ve beraber olmalıyız” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar Bursa'nın günübirlik bir turizm yapılan bir alan olarak görüldüğüne dikkat çeken Saraçoğlu, “Ancak artık yavaş yavaş gelen turistler uzun süreli kalmaya başladı. Yurt dışına açılan acentelerimiz daha çok İstanbul, Antalya bölgelerine pazarlama yapıyorlar. Biz Bursa’nın bundan sonraki süreçte bu algısını değiştirmek istiyoruz. Özellikle de fuar merkezimizde büyük organizasyonlar yapılırsa, büyük toplantılar devlet eliyle buraya kaydırılırsa, Bursa kongrelerin ve konaklamaların artacağı bir şehir olacaktır” dedi.

Arap turizmin daha çok Karadeniz bölgesine doğru kaydığı gözlemlendiğini belirten Saraçoğlu, “Bursa Arap misafirlerin önem verdiği bir şehirdi. Özellikle mütekabiliyet yasasından sonra ev satın almalarının ve kiralamalarının arttığını görüyoruz. Otel ve gezi turlarının tekrar eski günlere dönmek için Bursa’da yeniden bir canlandırma girişimlerimiz olacak. Yurt dışı fuarlarda daha iyi temsil etmeliyiz. Bu sene Arap turist sayısında bir artma gözleniyor. Dövizdeki dalgalanmalardan dolayı Türkiye çok ucuz bir ülke konumuna geldi. Yani hizmet alımlarında her şeyin satın alınabilecek, yemesinden, içmesinden, konaklamasından, gezmesinden ve turizmin her alanında güzel hizmet uygun fiyata alınan bir ülke haline geldi. Bundan dolayı da turistlerin, özellikle de Arap turistlerin üzerinde durduğu bir ülke haline geldik. Son günlerde Türkiye’deki siyasi alandaki istikrar Orta Doğu’da güven tazelenmiş oldu. Bundan sonraki süreçte artarak devam edeceğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Turizm şirketi sahibi Hasan Ünver ise, Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan'dan misafirlerin geldiğini kaydederek, "Bu sezon turizm bereketli geçiyor. Ağustos ayında daha da güzel olacak. Çünkü onların pasaport değişim zamanı. Pasaportları yeni yeni çıkıyor. 8'inci ay çok daha güzel olacak. Serin yerler, tabiat güzelliği Arap turistlerin hoşuna gidiyor. Bursa'nın tabiatı çok güzel" diye konuştu.

İHA