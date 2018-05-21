Türkiye ve Kazakistan sendikalarından iş birliği

Kazakistan Sendikalar Federasyonu Başkan Yardımcısı Yerlan Sayirov'un ev sahipliğinde Astana'da düzenlenen “Orta Asya ülkeleri arasındaki sosyal ve iş ilişkilerinin analizi ve geleceği” başlıklı toplantıya, Uslu ve Birlik Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Boskurt'un yanı sıra Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan sendika federasyonları başkanları ve uzmanlar katıldı.

Sayirov, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın piyasasını yabancı firmalara isteyerek açtığını, 1 Mart 2018 itibarıyla Kazakistan’da Orta Asya ülkeleri sermayeli 4 binden fazla firmanın kayıtlı olduğunu belirterek işçi haklarının korunmasında sendikaların sıkı iş birliği yapması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda, Orta Asya ülkeleri arasında işçi haklarının korunması, iş verimliliğinin artırılması, iş güvenliği ve diğer konularda iş birliği konuları ele alındı.

"KAZAK EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLARINI KORUMAK AMACIYLA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ"

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika, Arap ve Balkan ülkeleri sendikalarıyla iş birliği protokolleri imzaladıklarını, yarın da Kazakistan Sendikalar Federasyonuyla iş birliği protokolü imzalayacaklarını belirterek "Bu iş birliği sayesinde hem Kazak emekçi kardeşlerimizin hem diğer ülkelerden gelen çalışanların haklarını korumak amacıyla birlikte çalışabiliriz." dedi.

İnsana ve emeğe saygısı olan bir dünya oluşturmak için birlikte olmanın önemini vurgulayan Uslu, "Federasyonlar sıkı bir halka olacak. Kazakistan Sendikalar Federasyon logosu birbirine güçlü kenetlenmiş, dört insanı gösteriyor. Ben-Bir-Sen'in logosunda da üç insan kol kola girmiş. Burada da aynı fotoğrafı verdik. Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye kol kola girdik ve birlikte yürüme kararı aldık." diye konuştu.

Uslu, emekçi haklarının korunması alanında ülkelerle yaptığı iş birlikleri sayesinde büyük tecrübeler kazandıklarına dikkati çekerek “Bu tecrübelerin aktarılması gerek. Balkanlardan, Arap ve Afrika sendikacı birliklerinden aldığımız öğretileri Asya’ya taşımak hedefindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Orta Asya ülkelerinin Sovyetler Birliği zamanında çok sıkıntılar çektiğini, daha sonra ülkelerde çeşitli darbelerin yaşandığına işaret eden Uslu, emperyal sömürücü devletlerin diğer ülkeleri karıştırarak bir şeyler elde etme peşinde olduğunu, Türkiye'de de birçok darbe yaşandığını ancak Türkiye'nin kendi ayakları üzerine basıp, demokrasiyi işletmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.