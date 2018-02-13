Türkiye'ye bu yıl kaç turist gelecek? İşte turizmcilerin beklentisi...



ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Adem Özdoğan

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy yaptığı açıklamada, kış turizmi bakımından yarıyıl tatili döneminin oldukça hareketli geçtiğini ve yaklaşık 450 bin kişinin tatil yaptığını söyledi.Sömestir tatilinin turizm sektöründe yaklaşık 250 milyon lira civarında ekonomik büyüklük yarattığını kaydeden Ulusoy, söz konusu dönemde Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Sarıkamış ve Kars başta olmak üzere en çok, kayak merkezlerinin tercih edildiğini vurguladı.Turizm sektörünün 2016 yılını ziyaretçi bakımından yüzde 30, gelir bakımından ise yüzde 29 düşüşle kapattığını hatırlatan Ulusoy, geçen yıl ise turist sayısı ve turizm gelirinin yeniden pozitife döndüğünü belirtti."Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27,84 oranında artarak 32 milyon 410 bin 34 seviyesine yükseldi. 2017 yılında Rusya pazarında yaşanan geri dönüşle birlikte Rusya tekrar en büyük pazarımız konumuna yükseldi. Irak, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Belçika gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandı. 2017 yılında Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi önemli pazarlarda ise düşüş yaşandı. Turizm geliri ise önceki yıla göre yüzde 18,89 oranında artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar seviyesine ulaştı."Turizmdeki büyümenin bu yıl da devam etmesini beklediklerini ifade eden TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, gerek Kütür ve Turizm Bakanlığı gerekse özel sektörün çok önemli tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.Bu çerçevede 2018 yılında Rusya, BDT ülkeleri ile birlikte klasik Avrupa pazarından Türkiye'ye talebi artırmaya yönelik adımların yanında Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya gibi potansiyeli yüksek turizm pazarlarından gelen turist sayısını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Ulusoy, "Erken rezervasyon alışkanlığı olan Avrupa pazarlarından aldığımız ilk veriler de olumlu seyrediyor. Bu bağlamda 2018 yılında da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında çift haneli büyüme beklediğimizi ifade edebilirim" dedi.Ulusoy, 2017 yılında yaz sezonunu kapsayan haziran-temmuz-ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 13 milyon 221 bin 364 kişi olduğunu anımsatarak, "2018 yılının yaz sezonunda ise ülkemize gelecek olan yabancı ziyaretçi sayısının 14 -15 milyon aralığında olacağı tahmin edilmektedir" diye konuştu.