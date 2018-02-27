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Türkiye’ye sızmaya çalışan terörist vatandaşı harekete geçirdi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine Amanos Dağları’ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi

Türkiye’ye sızmaya çalışan terörist vatandaşı harekete geçirdi
Suriye’den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye’ye sızmaya çalışan bir PKK’lı terörist tespit edildi.


ÜZERİNDEN CEPHANE ÇIKTI


Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.


VATANDAŞLAR ORAYA AKIN ETTİ


Terör örgütü mensubunun Türkiye’ye sızdığını öğrenen çevre halkı da olayın yaşandığı mevkiye akın etti. Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Türk askerinin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenince rahat nefes aldı.

Teröristin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



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