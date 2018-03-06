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Türkiye'ye tatil talebinde artış: Geçen senenin iki katı!

Almanların Türkiye'ye tatil için yaptığı rezervasyonlardaki satış rakamlarının, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat daha yüksekte bulunduğu bildirildi

Türkiye'ye tatil talebinde artış: Geçen senenin iki katı!
Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Berlin’de açılacak Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı öncesinde yaptığı açıklamada, Almanların tatil için yaptığı erken rezervasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik artış kaydedildiğini söyledi.

Erken rezervasyonlardaki bu gelişmenin çok olumlu olduğuna işaret eden Fiebig, "Türkiye, bu yıl geri dönüşü görüyor. Bu kesin." ifadesini kullandı.
 

"Türkiye mevcut yaz rezervasyonları için en sevilen ülkeler listesinde"


Türkiye’de tatil taleplerinin geçen yıla göre arttığını vurgulayan Fiebig, "Şu an Türkiye'ye yapılan rezervasyonlardaki satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat daha yüksekte bulunuyor" dedi.

Yine de Türkiye'nin henüz eski gücüne kavuşmadığını belirten Fiebig, "Ancak eğilim çok net bir şekilde yukarıyı gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fiebig, Türkiye’nin mevcut yaz rezervasyonları için en sevilen ülkeler listesinde İspanya ve Yunanistan’dan sonra üçüncü sırada bulunduğunu sözlerine ekledi.  

AA


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