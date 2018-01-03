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Türkiye, Yunanistan ve Almanya... 'Navtex' iptali!

Ege Denizi'nde bilimsel çalışmalar için Almanya'ya ait "Meteor" isimli gemiye Yunan makamlarınca verilen araştırma izninin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Türkiye, Yunanistan ve Almanya... 'Navtex' iptali!
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Hamburg Üniversitesine ait araştırma gemisine verilen izin, Alman yetkililerin, Yunan kara suları içinde olduğu öne sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Yunan hükümeti tarafından iptal edildi.

Geçen hafta, Limni Adası yakınlarında araştırma yapması için yetki verilen gemiyle ilgili, Türkiye'nin aynı bölgeler için Navtex yayınlamasıyla Türk makamlarından izin talebinde bulunulduğu anlaşılmıştı.


 NAVTEX NEDİR?


Navtex, MF (Medium Frequency) bandında karadaki Navtex yayın istasyonlarından gemilere/teknelere aciliyet, emniyet, meteoroloji ve çeşitli uyarıların aktarılmasını sağlayan ve uyarıları yazılı olarak verebilen bir sistemdir. Bu bilgiler ücretsiz olarak tüm gemiler/tekneler için yayınlanır.

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