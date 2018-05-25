Dünya genelinde neredeyse tüm müzisyenlerin ve müzik tutkunlarının merakla takip ettiği, dijital müzik ekipmanlarında yaptığı icatlar ve getirdiği yeniliklerle her zaman çığır açan Roland markası ve Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir “1” numaralı müzik mağazası Zuhal Müzik işbirliği ile Türkiye’de “ilk kez” çocuklara özel ulusal çapta bir davul yarışması gerçekleşiyor.

19 Mart 2018’den itibaren yarışmacıların davul performans videolarıyla başvurdukları bu eşsiz etkinliğin katılım süresi, çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi göstermesi nedeniyle uzatıldı.

100’e yakın genç davulcunun gönderdiği birbirinden etkileyici katılım videoları arasından finale kalacak toplam 20 yarışmacıyı seçmek, Türkiye’nin en iyi davulcularından Cengiz Tural, Gerçek Dorman, İlker Baliç ve Kerem Sedef’ten oluşan jüriyi oldukça zorladı.

3 Haziran 2018 Pazar günü finalistlerin canlı performanslarını jüri ve seyirciler önünde sergileyecekleri yarışma finalinin 5-11 yaş arası kategorisi İstanbul Akasya AVM’deki Kidzania İstanbul’da, 12-17 yaş arası kategorisi Akasya Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.