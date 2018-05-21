Vatandaş, son bir yılda krediye ve kredi kartına yüklendi. Bankaların yolunu kredi için tutanların sayısı Mart 2018 itibariyle 30 milyon 293 bine ulaştı. Kredi kullanan kişi sayısı, geçen yıl aynı dönemde 28 milyon 533 bindi. Yani 1 milyon 760 bin kişilik bir artış var. Son bir yılda bankadan çekilen krediler 74.3 milyar lira artarak545 milyar liraya ulaştı.

1496 LİRALIK ARTIŞ

Bankalar Birliği verisine göre; kişi başına ortalama bireysel kredi borcu son bir yılda 1496 lira artarak 17 bin 988 liraya çıktı. Kredi kartıyla 24.8 milyon kişi de 92.4 milyarlık harcama yaptı. Kişi başına kart borcu 3730 lira. 2.5 milyon kişi konut kredisi kullanırken, kişi başına ev kredisi borcu 80 bin 320 lira oldu. Araba alanların ise ortalama borcu 48 bin 169 lira.

EN AZ BATIK KONUTTA

En düşük batık, binde 4 ile konut kredisinde. 200.8 milyarlık konut redisinin sadece 815 milyonu zamanında geri ödenmedi. Batık oranı kredi kartında yüzde 9.5’ten yüzde 6.3’e, bireysel kredide yüzde 4.5’ten yüzde 3.3’e düştü. Araç kredilerinde ise batık oranı yüzde 3.3’den yüzde 2.4’e indi.



