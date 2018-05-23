Türkiye'den 1 Ocak-17 Mayıs'ta 31 ülkeye 19 milyon 931 bin 854 dolarlık çilek ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın 1 Ocak-17 Mayıs döneminde Türkiye'den 16 bin 165 ton çilek ihraç edilerek 19 milyon 931 bin 854 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 9 bin 199 tonluk çilek ihracatından 7 milyon 537 bin 703 dolarlık gelir elde edilmişti. Söz konusu dönemde yapılan çilek ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 76, değerde de yüzde 164 arttı.

Trabzon'dan belirtilen dönemde 3 bin 462 tonluk çilek ihraç edildi, karşılığında 4 milyon 594 bin 787 dolar gelir sağlandı. Trabzon'dan çilek ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 32, değerde ise yüzde 221 artış gösterdi. Trabzon, en fazla çilek ihracatı yapan il oldu.

"ÇİLEK İHRACATINDA EN BÜYÜK PAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den 1 Ocak-17 Mayıs tarihlerinde yapılan çilek ihracatında artış yaşandığını söyledi.

Toplam çilek ihracatının yüzde 23'ünün tek başına Trabzon ihracatçıları tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın ise yüzde 37'sinin Trabzon tarafından yapıldığını belirtti.

Kalyoncu, çilek ihracatında en büyük payı Rusya Federasyonu'nun aldığına dikkati çekerek, toplam çilek ihracatının da yüzde 60'ının Rusya'ya gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çilek ihracatında 2018 sezonunun verimli geçtiğini kaydeden Kalyoncu, "Rusya Federasyonu ile sorunların çözüme kavuşmasıyla en üst kalitedeki ürünler, ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu'na ihraç edildi. Kaliteli ve en taze şekli ile piyasaya ürün sunmamız ve Türk ürünlerine olan talep, ihracatımızda önemli artışlar sağladı. İhracatın daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kalyoncu, çilek ihracatında ikinci önemli pazarın ise Romanya olduğunu sözlerine ekledi.