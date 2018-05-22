Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkede 25 yıldır faaliyet gösteren Bosna Hersek Sağlık Birliği (BIMA) bünyesinde hizmet verecek sağlık ocağı, törenle açıldı.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, açılıştaki konuşmasında, sağlık alanında bu tarz projelerin Türkiye'de yaygın olduğuna işaret ederek sağlık sigortası olmayanların da faydalanabileceği bir yerin Saraybosna'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Bosna Hersek'te yapılan projelerin çıkış noktasının iki ülke arasındaki özel ilişkiler, tarihi ve kardeşlik bağları olduğunu vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin de TİKA'nın 60 ülkede ofisi bulunduğunu belirterek yılda yaklaşık 2 bin proje gerçekleştirdiklerini aktardı.

İBB Meclis Üyesi İsmail Hakkı Turunç da açılan sağlık ocağının Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki dostluğun göstergesi olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm ülkelerde projeler hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.

Dört muayene ve laboratuvarın da donanımı gerçekleştirilen Uzejir Skaka Sağlık Ocağı'nda, BIMA çatısı altında toplanan sağlık çalışanları görev yapacak.