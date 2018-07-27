D vitamini, kemik direnci ve genel sağlık değerleri üzerinde hayati öneme sahip. Son yıllarda D vitamini eksikliği, ülkemiz dahil tüm dünyada sık rastlanan ciddi bir durum. Ana kaynağının güneş ışınları olduğu D vitamini, besinlerde çok az miktarda bulunuyor. Güneşten yeterince yararlanılmadığı durumlarda D vitamini eksikliği yaşanması kaçınılmaz oluyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TÜRKİYE'DE ÇOK YAYGIN

Vücudun kendiliğinden üretemediği D vitamininin, sağlık açısından ciddi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Ülkemizdeki en önemli sağlık sorunlarının başında D vitamini eksikliği geliyor. Ancak kişiler bunu fark etmekte zorlanıyor. D vitamini eksikliğinin başlıca belirtileri arasında kas ağrısı ve kramp, halsizlik, nedensiz mutsuzluk ve depresyon, aşırı saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi ve başın terlemesi bulunuyor” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADAR?

Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Günlük alınması gereken vitamin D miktarı, 10 mikrogram (mcg)’dır. Süt ve ürünleri, tereyağı, karaciğer, balık ve yumurta sarısı, çok az da olsa D vitamini içeren besinler arasında bulunuyor. Çok iyi dengelenmiş beslenme programları ile günde ancak 2 ile 4 mcg kadar D vitamini alınabiliyor. Son yıllarda oldukça sık rastlanan vitamin D eksikliğinden korunabilmek için özellikle yaz aylarında yeterince güneşlenmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

GÜNEŞTEN BOLCA FAYDALANIN

D vitamininin vücutta yeteri miktarda bulunması için günlük ortalama 20 dakikalık güneş ışığı gerektiğini söyleyen Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “D vitamini seviyesi, kanda ölçülen 25(OH)D miktarı üzerinden belirlenir. Kandaki 25(OH) düzeyi, 25 nmol/L’nin altındaysa ciddi eksiklik, 25-50 nmol/L ise yetersizlik, 50 nmol/L’nin üzerinde ise yeterli olarak değerlendirilir” şeklinde konuştu. Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu, D vitamini eksikliğinin oluşmaması için yaz aylarında güneş ışınlarından bolca faydalanmak gerektiğini vurguluyor.

D VİTAMİNİ DUYGU DURUMUNU DA ETKİLİYOR

D vitamini eksikliğinde duygu durumu ve bağışıklık sistemindeki değişikliklere ilave olarak kemik metabolizmasında da değişiklikler olduğunu belirten Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Güneş ışınlarından alınan D vitamini etkisinin artması için peynir, süt, balık gibi D vitamini içeren besinleri yeteri kadar tüketmek gerekiyor. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için de D vitaminine gereksinim duyuluyor. D vitamininin sinir sisteminden kasların çalışabilmesine, bağışıklığın devam etmesine kadar önemli görevleri bulunuyor. Dengeli beslenmemek, bazı ilaçlar, güneş ışınlarından yararlanamamak ve hamilelik D vitamini eksikliğine neden olabilir” dedi.